Înfrățirea dă roade: Raionul Soroca primește fonduri substanțiale din partea județului Buzău Liviu G. Stan

Consiliul Municipal Buzău a decis recent să aloce raionului Soroca din Republica Moldova, cele două localități fiind înfrățite, 100.000 de euro pentru reparația unei porțiuni de 250 de metri de faleză, în fața Cetății Soroca, transmite Ziarul Național.

Anunțul a fost făcut de primarul de Soroca, Victor Său, în cadrul unei emisiuni de la „Observatorul de Nord”.

„Chiar astăzi (pe 18 februarie -n.r.) am vorbit cu primarul Constantin Toma, care mi-a spus că a avut loc ședința Consiliului municipal Buzău și a fost aprobată suma de 100 de mii de euro pentru municipiul Soroca. Din start era vorba să investim acești bani în stadionul orășenesc, dar nu se reușește a valorifica acești bani la stadion într-un an, deoarece trebuie pregătit un proiect tehnic, avizat la minister și nu reușim într-un an bugetar să valorificăm banii. Domnul primar a propus, și eu am susținut, ca acești bani să fie investiți în reparația unei porțiuni a falezei din municipiul Soroca. Există studiul de fezabilitate a acestui obiectiv și deja am trimis la Buzău devizul de cheltuieli în sumă de 2,8 milioane de lei moldovenești”, a declarat la emisiune Victor Său.

Potrivit primarului de Soroca, și raionul din Republica Moldova va avea o anumită contribuție la acest proiect.

