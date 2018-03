Tinerii hocheiști de la Gloria Chișinău au devenit campionii României Liviu G. Stan

Echipa de hochei pe gheață Gloria Chișinău, formată din copii cu vârsta sub 14 ani, a devenit campioană a României, ediția 2017-2018, transmite Deschide.md.

Participantă pentru a doua oară la competiția din România, elevii antrenorului Aurel Cerguță au obținut o performanță importantă, având în vedere condițiile de pregătire din Republica Moldova.

După ce în semifinale a pornit cu șansa a doua în fața principalilor favoriți la titlu, jucătorii de la Csíkszereda Miercurea Ciuc, echipa din Chișinău a reușit o victorie spectaculoasă, câștigând două din 3 meciuri cu ardelenii, conform sursei citate.

Seria de partide din ultimul act al competiției a început nu prea bine pentru tinerii hocheiști de la Gloria Chișinău, care au pierdut prima întâlnire jucată cu Felcsík SK Cârța, scor 2-6. Dar elevii lui Aurel Cerguță au reușit apoi două victorii, 4-2 și 6-3.

„Este pentru al doilea an când participăm cu formația U14 în Campionatul României. Dacă anul trecut am încheiat pe locul 5 din 8 echipe participante, anul acesta am reușit un salt important, aducând titlul la Chișinău. Copiii au primit diplome, medalii și tricouri de campioni și, pe lângă câțiva sponsori din Chișinău, așteptăm un semn de apreciere și din partea Federației de Hochei din R. Moldova”, a precizat Aurel Cerguță pentru Deschide.md.

În echipa din Chișinău a evoluat și o sportivă, Emilia Munteanu, care evoluează la formația Dunărea Galați din România.

Antrenorul Aurel Cerguță a mai precizat că se va înscrie în campionatul României și la ediția următoare.

Lotul campioanei României: Diaconu, Gheorghe, Munteanu, Petrenco, Novicov, Velev, Lupașcu, Belinschi, Butuc, Paramonov, Raețchi, Ceban, Midone, Secrieri, Tronciu, Mayuk, Stasiuk, Fyodorov, Jukov și Moyseev. Echipa a fost însoțită, în afară de antrenorul Aurel Cerguță, de Mihail Garev și Oleg Mayuk.

