Silvia Radu a demisionat din funcția de primar interimar al Chișinăului Iulia Modiga

Silvia Radu a demisionat luni din funcția de primar general interimar al municipiului Chișinău. Decizia a fost anunțată de Radu pe rețeaua de socializare Facebook și vine după ce la alegerile pentru primăria Chișinăului, candidatul independent a obținut numai 17,65% din voturile alegătorilor.

„Îmi doresc foarte mult ca lucrurile să înceapă să se schimbe cu adevărat în Chișinău, pentru asta am candidat și pentru asta am muncit în cele 5 luni ca primar interimar. Cetățenii trebuie să ceară viitorului primar să muncească pentru oraș și să lase politica la o parte, doar așa vom avea parte de schimbări reale în oraș. Vă spun cu certitudine că se pot face lucruri bune pentru oraș, dacă există voință și implicare din partea primarului. Astăzi am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele în Primăria Municipiului Chișinău”, a precizat Silvia Radu.

În turul doi al alegerilor pentru ocuparea fotoliului de primar al municipiului Chișinău se vor confrunta socialistul Ion Ceban, care a a obținut 40,97% dintre voturi și candidatul PPDA Andrei Năstase, pentru care au votat 32,12% dintre alegători.

