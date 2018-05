Elena Robu: Reflecții despre unioniștii care au pierdut alegerile în Chișinău. Nu chestiunea Unirii îi ”sperie” pe alegători Iulia Modiga

Primul tur al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului au trecut, e momentul acum să reflectăm asupra celor întâmplate și să tragem niște concluzii. Nu chestiunea Unirii îi ”sperie” pe alegători și îi determină să nu își dea votul pentru partidele care se declară deschis unioniste. Problema rezidă în politicienii care promovează idealul unirii, comportamentul și interesele lor.

În primul rând, cred că cel mai șifonat din aceste alegeri a ieșit candidatul PL, Valeriu Munteanu. Unionist din fire, Munteanu nu a reușit să adune decât 8078 de voturi, un rezultat mai mult decât catastrofic. Asta după ce colegul său de partid Dorin Chirtoacă s-a aflat mai bine de 10 ani în fruntea capitalei și, așa cum se laudă liberalii, a făcut extrem de multe lucruri pentru Chișinău. Întrebarea firească este: Dacă s-au făcut atâtea lucruri bune pentru Chișinău, de ce oamenii din capitală nu au dorit continuarea acestor lucruri bune și de ce nu l-au votat masiv pe Valeriu Munteanu?! Cred că răspunsul este evident: PL a utilizat nu o singură dată dezideratul Unirii în scopuri de partid, și-au făcut imagine, au ajuns la primăria Chișinău și în Parlament și apoi au uitat de unde au pornit. PL a fost taxat dur de electorat și pentru faptul că nu a dat dovadă de verticalitate, mai ales când deputații liberali au semnat pentru candidatura liderului PD, Vlad Plahotniuc, la funcția de premier. Lucrurile astea nu se uită atât de rapid. PL, fiind o perioadă marea speranță de schimbare și model cu un electorat care putea crește până la 15%-20%, astăzi a ajuns sub pragul de a accede în Parlament. Este atât cât au meritat – 3% din voturi în Chișinău. O mare, mare dezamăgire.

Despre candidata PNL, Alexandra Can, care vorbea din toate studiourile TV că va accede din primul tur la primăria capitalei, a acumulat un scor lamentabil de 0,17%, adică doar 385 de voturi. Cum se face că un candidat care are un partid în spate și care ar trebui să aibă cel puțin 4 mii de membri, altfel nu poate fi înregistrat ca partid politic, acumulează nici mai mult nici mai puțin de 385 de voturi. Cred că alegătorii au taxat-o în primul rând pentru comportamentul nedemn pe care l-a avut la dezbaterile electorale, când a fluturat cu hârtie igienică prin studiouri, încercând să șifoneze imaginea unui alt candidat, unionist și el Constantin Condreanu. Doar că efectul a fost total invers. Oamenii au taxat asemenea comportamente. În loc să se discute pe chestiuni vitale și să se vină cu soluții pentru acest oraș, Alexandra Can a preferat să scotocească prin trecutul candidaților pentru a găsi ”compromate”. Oamenii însă au obosit de asemenea jocuri ieftine. Politicienii trebuie apreciați în primul rând nu pentru ceea ce fac în viața personală, ci pentru ceea ce fac pentru dezvoltarea societații.

Și acum despre candidatul PUN, Constantin Codreanu, care a participat pentru prima dată în alegeri acasă, în R. Moldova. A avut o campanie electorală cât de cât echilibrată și nu a venit cu atacuri față de ceilalți candidați unioniști. Probabil un asemenea comportament a fost apreciat de către alegători, iar faptul că a acumulat mai multe voturi decât Valeriu Munteanu și anume 4,55% sau 10 163 este grăitor în acest sens.

