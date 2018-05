Din seria „avantajele Unirii”: 15 proiecte România + Republica Moldova = 27 de milioane de euro Iulia Modiga

Consiliul Județean Iași a depus spre finanțare 15 proiecte în valoare de 27 de milioane de euro prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Anunțul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, care a precizat că investiţiile propuse vizează reabilitarea şi promovarea de obiective culturale, modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea de spitale, achiziţionarea de aparatură medicală performantă, dar şi colaborări în domeniul cercetării.

Unul dintre proiectele depuse este „Călător pe meridiane culturale”, în valoare de 1,7 milioane de euro, proiect care ar urma să fie implementat în parteneriat cu raionul Făleşti din Republica Moldova. Proiectul vizează restaurarea şi promovarea turistică a Muzeului „Ion Creangă”, ansamblu din care face parte şi Bojdeuca din Ţicău.

Cu acelaşi raion urmează să fie implementat şi proiectul „Educaţie şi cultură fără frontiere”, în valoare de 1,6 milioane de euro, care vizează repararea Muzeului „Mihai Eminescu” din Parcul Copou, dar şi restaurarea şi consolidarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei şi refacerea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice vor fi refăcute.

Prin proiectul „Circuit turistic internaţional de promovare a patrimoniului cultural-istoric”, care va fi derulat în parteneriat cu raionul Străşeni, va fi restaurată Casa Memorială „Constantin Negruzzi”. Conacul familiei Negruzzi are nevoie de înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice. Proiectul are o valoare totală de 1,5 milioane de euro.

Preşedintele CJ Iaşi a mai menţionat că se încearcă totodată reabilitarea Stăreţiei din cadrul Mănăstirii Golia prin proiectul „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiţiei, culturii şi monumentelor în regiunea transfrontalieră Ungheni, Republica Moldova- Iaşi, România”. Monumentul istoric necesită restaurarea uşilor şi înlocuirea tâmplăriei ferestrelor, refacerea trotuarelor şi a rigolelor, reabilitarea beciului, refacerea aleilor de acces şi înlocuirea totală a instalaţiilor termice, electrice şi sanitare. Valoarea totală a proiectului este de 1,7 milioane de euro.

Proiectul „Endomanet – Endometriosis Management Network” va fi derulat la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” şi Spitalul Raional Făleşti. Parteneriatul presupune dotarea cu aparatura necesară şi formarea unei echipe de experţi pentru diagnosticarea şi tratarea endometriozei, o afecţiune întâlnită la 10 procente din populaţia feminină. Investiţia estimată este de 1,6 milioane de euro. Totodată, printr-un alt proiect, de 1,4 milioane de euro, se va achiziţiona, pentru Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” un mamograf digital de înaltă performanţă.

Proiectul „Transheart for children – Transfrontalier platform for children with heart diseases” va fi derulat în parteneriat cu raionul Străşeni, iar prin intermediul acestuia, secţia de Cardiologie din cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” va fi dotată cu aparatură performantă, în valoare de 1,5 milioane de euro.

Prin proiectul „Together for health”, care va fi derulat în parteneriat cu raionul Teleneşti, va fi consolidată şi reabilitată clădirea monument istoric în care funcţionează Secţia Paşcanu a Spitalului de Pneumoftiziologie, pentru aceasta fiind necesară o investiţie de 1,9 milioane de euro. Secţia urmează să fie dotată cu echipamente, tehnică şi aparatură medicală de ultimă generaţie prin proiectul „Reabilitarea şi modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni – Iaşi în vederea îmbunătăţirii, tratării şi detectării de caz a tuberculozei”. Valoarea totală a acestuia este de 6,4 milioane de euro.

Prin intermediul proiectului „Creşterea accesibilităţii transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din judeţul Iaşi, România şi raionul Sângerei, Republica Moldova”, în judeţul Iaşi va fi modernizat un tronson de 4 kilometri de pe DJ 249A, cuprins între localităţile Mânzăteşti şi Ungheni, investiţia totală fiind de 2,3 milioane de euro.

„Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Judeţul Iaşi şi Raionul Leova” este un proiect prin intermediul căruia Consiliul Judeţean Iaşi va moderniza DJ 249A, pe o lungime de 9 kilometri, între localităţile Holboca şi Bosia, valoarea estimată a proiectului fiind de 2,3 milione de euro.

Un alt proiect, de aproape 200.000 de euro – „Cercetarea şi promovarea generării de înaltă eficienţă prin trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare pentru obţinerea energiei electrice, termice şi a frigului, inclusiv achiziţia echipamentului” va fi implementat în parteneriat cu Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi.

Tot cu fonduri europene se doreşte dezvoltarea unui sistem fotovoltaic de înaltă eficienţă pentru generarea energiei electrice, a apei fierbinţi şi a frigului, valoarea proiectului fiind de aproximativ 3 milioane de euro.

Un alt proiect transfrontalier care va fi implementat de Consiliul Judeţean Iaşi este cel ce vizează „Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”. Proiectul are un buget de 325.000 de euro şi va fi implementat în parteneriat cu raionul Ungheni. Proiectul vizează sprijinirea acţiunilor comune între România şi Republica Moldova pentru prevenirea efectelor fenomenelor naturale.

Cu o valoare de 371.447 euro, proiectul derulat în colaborare de Universitatea Tehnică Chişinău, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR N-E) şi Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău vizează organizarea unui curs autorizat de ADR N-E pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 180 de studenţi din Iaşi, Bacău şi Republica Moldova.

„Îmbunătăţirea capabilităţilor de comunicaţii bazate pe Tehnologia Informaţiilor şi a Comunicaţiilor în zona transfrontalieră Nord-Est-Republica Moldova”, proiect cu o valoare de 2,2 milioane de euro, va fi dezvoltat în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din Republica Moldova şi va contribui la îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltarea TIC în zona Iaşi – Botoşani – Vaslui – Republica Moldova.

