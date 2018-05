Comuna Polovragi, înfrățire cu două sate din Rep. Moldova Liviu G. Stan

Consiliul Local din comuna gorjeană Polovragi a semnat o Declaraţie de Unire și un protocol de înfrățire cu două sate din Republica Moldova.

Este vorba de satul Pituşca, raionul Călăraşi, şi satul Tătărăşti, raionul Străşeni, informează Pandurul.

„Am fost convocaţi la Parlamentul României în urmă cu 6 luni. După ce am prezentat localitatea, aşa cum mă pricep eu să o fac, pentru că sunt fiul Polovragiului şi îmi place să mă laud cu asta, ne-au întins mâna mai multe localităţi din Republica Moldova şi am semnat un protocol iniţial, după care am venit în şedinţă de Consiliu Local cu propunerile, după ce iniţial luasem aviz de la Ministerul Afacerilor Externe, tocmai pentru a putea să ducem la bun sfârşit această înfrăţire”, a declarat primarul Gheorghe Epure.

Primarul din Polovragi are de gând să le facă o vizită fraţilor de peste Prut, împreună cu aleşi locali şi funcţionari publici, dar şi să-i invite în Gorj, pe data de 20 iulie, atunci când în localitate se va desfăşura nedeea de Sfântul Ilie, pentru a le prezenta obiceiurile şi tradiţiile comunei.

