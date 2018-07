Elevă din Căușeni, în vizită la București: „Suntem același neam” Liviu G. Stan

Peste 45 de elevi și profesori de la liceele ,,Mihai Eminescu” și ,,Alexei Mateevici” din Căușeni, au vizitat zilele acestea România, într-o excursie tematică, cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti”, Muzeul Național de Științe Naturale ,,Grigore Antipa”, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida, Muzeul Național Cotroceni, Palatul Parlamentului, precum și Muzeul Golești și Vila Florica din orașul Ștefănești, județul Argeș au fost obiectivele vizitate de participanți, în cadrul proiectului „Cheia spre țară”.

Cu prilejul vizitelor, tinerii basarabeni au conştientizat importanța cunoaşterii istoriei poporului român, a continuităţii tradiţiilor moştenite şi menţinerii identităţii naţionale.

,,Am trăit zilele acestea emoții cu totul speciale și am rămas cu impresii de nedrescris. Suntem foarte mulțumiți că am avut ocazia să descoperim valori ale neamului nostru, iar toate acestea vor ramâne în memoria tinerilor care au participat la proiect. Mulțumim Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru această oportunitate.”, a afirmat Elena Grițcu, reprezentant al Direcției pentru Educație, Cultură , Tineret, Sport și Turism din Căușeni.

,,Am fost impresionat de obiectivele vizitate, care reprezintă o simbioză perfectă între arhitectura și istoria neamului românesc. Sunt pasionat de istorie, iar în urma acestor vizite am descoperit multe lucruri interesante despre trecutul nostru.” spune Adrian Ilie, elev în calasa a IX-a la Liceul ,,Mihai Eminescu” din Căușeni.

,,Acest proiect m-a ajutat să cunosc mai multe lucruri referitoare la istoria neamului nostru, pentru că suntem același neam. Voi împărtăși aceste lucruri cu cei de acasă” a afirmat Mirabela Babin, elevă a Liceului ,,Alexei Mateevici” din Căușeni.

Proiectul a fost derulat în perioada 22-27 iulie 2018 de Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

