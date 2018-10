Festival de filme documentare la Chișinău, oferit de ONU și CRONOGRAF Liviu G. Stan

Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova (ONU Moldova) și Festivalul Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF (organizator: OWH Studio) desfășoară Zilele Festivalului de Film Documentar Millenium la Chişinău. În perioada 24-26 octombrie, la cinematograful ODEON din Chișinău vor fi proiectate câteva documentare premiate la Festivalul Millenium de la Bruxelles.

Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 24 octombrie, la ora 17:00, urmată de proiecţia documentarului distins cu Premiul Special al Juriului la ultima ediţie a Festivalului de Film (FF) Millenium – Taste Of Cement/ Gustul cimentului.

„Suntem încântați să colaborăm cu Festivalurile de Film Documentar Millenium și Cronograf și să găzduim la Chișinău, frumoasa capitală a Moldovei, proiecția în premieră a șase filme documentare inspiraționale. Aceste filme prezintă acțiuni și soluții eficiente și inovatoare pentru a crea schimbări pozitive și pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Acestea consolidează gradul de conștientizare a Obiectivelor Globale și a Agendei 2030 și solicită mobilizarea și extinderea acțiunilor pe teren. Sperăm că programul pe care l-am pregătit va rezona cu aspirațiile cetățenilor Moldovei de a transforma țara într-un stat modern și prosper”, a afirmat Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidentă ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova.

Directorul general al Casei de Filme OWH STUDIO şi președintele Festivalului Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF, Virgiliu Mărgineanu, susține că acest eveniment „este rezultatul unei frumoase colaborări şi schimb de experienţă între Millenium şi CRONOGRAF, festivaluri cu personalitate, care aduc pe marele ecrane şi spre discuţia publică documentare de cea mai bună calitate ce abordează subiecte de maxim interes şi actualitate, atât la scară globală, cât şi la scara unor comunităţi mai mici”.

Astfel, pe parcursul a trei zile, publicul va putea viziona șase documentare de lung metraj despre problemele curente ale omenirii: migrație, refugiați, deţinuţi, conflicte, ecologie, parcursuri istorice şi personale inedite.

După documentarul poetic Gustul cimentului/ Taste of Cement, în regia lui Ziad Kalthoum, despre ce înseamnă să trăiești în exil într-o lume sfâșiată de război, tot pe 24 octombrie va fi prezentat câştigătorul Marelui Premiu a ediţiei din 2018 a FF Millenium – documentarul Milei Turajlić Cealaltă parte a tuturor lucrurilor/ The Other Side of Everything, o privire personală asupra istoriei recente a Iugoslaviei prin prisma mai multor generaţii din familia regizoarei.

Pe data de 25 octombrie, vor fi proiectate documentarul lui Tonislav Hristov – Poștașul cel cumsecade/ The Good Postman, o privire ironică şi subtilă la tema tranziţiei și filmul regizorului Pau Ortiz – De cealaltă parte a zidului/ The Other Side of the Wall, despre migraţia care desparte familii şi maturizează copiii mult prea devreme.

În cea de-a treia zi spectatorii sunt aşteptaţi la proiecțiile filmelor: Mulțumesc pentru ploaie/ Thank You for the Rain, în regia Juliei Dahr, un documentar emoţionant despre încălzirea globală și O femeie capturată/ A Woman Captured, în regia lui Bernadett Tuza-Ritter , un documentar tulburător despre sclavia modernă.

Filmele vor fi proiectate zilnic, începând cu orele 17:00 și 19:00. Intrarea este gratuită. Doritorii de a veni la proiecţii sunt rugați să se înregistreze aici: http://bit.ly/2RcxHyd.

De la lansarea sa în 2009, Festivalul de Film Millenium de la Bruxelles şi-a propus să ofere publicului documentare care reflectă şi descoperă o altă faţetă a lucrurilor, accentuând diversitatea în toată complexitatea şi frumuseţea ei. Creat ca să pună în valoare filmele ce abordează subiecte legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, FF Millenium a devenit cu timpul, unul dintre cele mai atractive festivaluri europene de film documentar, datorită selecţiei calitative a filmelor din program. A vedea, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce se întâmplă în jurul nostru – iată motto-ul acestui festival.

