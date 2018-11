Folkistul Vasile Șeicaru, în dialog cu fanii din Republica Moldova Iulia Modiga

Supriză pentru iubitorii de folk din Republica Moldova. Cântărețul și compozitorul din România Vasile Șeicaru va intra în dialog cu chișinăuenii în cadrul proiectului „Întâlnirile TVR Moldova”. Evenimentul, moderat de Alexandru Grecu, va avea loc pe 12 noiembrie, de la ora 18:30, la Teatrul Național „Satiricus I. L. Caragiale”.

Serata de creaţie va fi dedicată vieţii şi activităţii lui Vasile Șeicaru, reprezentant al generaţiei de aur a folkului românesc. În faţa publicului din Chişinău, cântăreţul va depăna amintiri, va rememora poveţele marelui Adrian Păunescu, care au avut un rol decisiv în formarea sa ca artist. Va fi o seară cu poveşti despre folk, Cenaclul „Flacăra”, generaţia de azi şi cea de mâine, despre creaţie şi viaţă, dar şi cu destăinuri despre credinţă, dragoste, sentimente, adevăr, anunță TVR Moldova.

„În Cenaclul „Flacăra” am compus cele mai apreciate de public, dar și cele mai valoroase cântece din repertoriul meu. Într-un mare procent, pe vremea aceea cântam melodii scrise pe versurile lui Adrian Păunescu. Primul cântec l-am compus în 1968 – „Pădurea”, versuri și muzică proprie. Am mai compus „O clipă de aur”, cu care am luat mai multe premii la Festivalurile Artei Studențești ca solist al formației „Cristal”, spune Vasile Șeicaru.

Proiectul „Întâlnirile TVR Moldova” presupune o serie de evenimente culturale, în cadrul cărora personalitățile de referință ale culturii spațiului românesc vin în fața publicului de la Chișinău pentru a purta discuţii de suflet.

Printre invitații speciali ai proiectului au fost actrițele Maia Morgenstern și Stela Popescu, managerul de teatru Constantin Chiriac, interpretul și

muzicianul Nicu Alifantis, interpreţii Dida Drăgan, Ştefan Bănică, Fuego, Grigore Leşe şi Sofia Vicoveanca.

Intrarea la eveniment este gratuită.

