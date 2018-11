Mai mult oxigen în Teleorman: Voluntari unioniști au plantat 100 de copaci la 100 de ani de la Marea Unire

În Anul Centenarului Marii Uniri, voluntari ai Platformei Unioniste Acțiunea 2012 au marcat sâmbătă evenimentul în comuna Vitănești din județul Teleorman prin plantarea a 100 de copaci.

Pe terenul pus la dispoziție de Primăria Vitănești au fost plantati 25 de castani, 25 de frasini, 25 de carpeni și 25 de arțari.

Un singur copac poate face diferența în ceea ce privește calitatea vieții. Un copac mare poate furniza necesarul zilnic de oxigen pentru până la patru oameni. Într-un an, 4.000 de mp de arbori maturi absorb volumul de CO2emis de o mașină care parcurge 40.000 de km. Tot la nivelul unui an, un arbore matur absoarbe peste 21 de kilograme de dioxid de carbon din atmosferă și eliberează în schimb oxigen.