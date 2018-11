Campania „Un milion pentru Unire” a ajuns la Oradea. George Simion: „România pe care o sărbătorim la Centenar nu este întreagă!” Liviu G. Stan

George Simion, liderul Acțiunii 2012, a ținut joi o conferință de presă la Oradea, ca parte a turneului de promovare a campaniei de strângere de semnături numită „Un milion pentru Unire”, care urmărește revizuirea Constituției României.

„După declaraţia de Unire a Parlamentului României, din 27 martie, ne-am fi aşteptat la elaborarea unei strategii în sensul reunirii. Să vedem o foaie de parcurs şi punerea în acord a textului constituţional cu declaraţia parlamentului. Nu s-a întâmplat nimic. Astfel, am decis să constituim un grup de iniţiativă în 9 mai. Am urmat paşii birocratici şi în 26 iulie am primit avizul Consiliului legislativ, iar în 19 septembrie iniţiativa s-a publicat în Monitorul Oficial. Avem nevoie de 500.000 de semnături, dar noi ne dorim să strângem un milion, şi din acest motiv am intitulat acţiunea «Un milion pentru Unire»”, a declarat George Simion, citat de Bihor.ro.

Preşedintele Acțiunii 2012 este dezamăgit de apatia clasei politice, care nu face nimic concret pentru realizarea dezideratului unionist. „Să reparăm paşnic ceea ce au rupt cu tancurile şi cu armele doi criminali precum Hitler şi Stalin, care ne-au pus graniţa la Prut prin pactul Ribbentrop – Molotov. România pe care o sărbătorim la Centenar nu este întreagă! Orice popor sănătos ar încerca să îndrepte aceste lucruri. Să nu existe graniţe între oamenii care vorbesc aceeaşi limbă”, a subliniat George Simion.

„Orice popor sănătos ar căuta să îndrepte crimele trecutului. O asemenea crimă a fost comisă şi împotriva Statului Român, ca şi împotriva elitelor şi cetăţenilor săi, exterminaţi, deportaţi, încarceraţi. A rupe o parte din teritoriul României pentru a fi anexată la un imperiu a fost o astfel de crimă. Orice popor sănătos ar căuta să îndrepte lucrurile, să nu mai aibă graniţe între cei de acelaşi sânge. Germanii au făcut asta”, a adăugat George Simion, respingând ideea că românii ar fi „prea slabi şi prea săraci” pentru o „reparaţie morală” asemănătoare celei care a dus la reunificarea Germaniei după căderea Zidului Berlinului.

„Nemţii nu şi-au calculat banii, ci şi-au calculat oamenii”, a spus unionistul, arătând că şi românii trebuie să înţeleagă că „o ţară mai mare este şi o ţară mai puternică”.

Banii care ar trebui cheltuiţi pentru reunificare „nu ar fi costuri, ci investiţii”, a adăugat liderul Acţiunii 2012, amintind că există studii economice ce demonstrează câştigul financiar al reunificării, aşa încât, dacă s-ar investi anual 2 miliarde de euro în unificarea tuturor structurilor şi sistemelor celor două state româneşti actuale, „după 8 ani, strict pragmatic, vom ieşi pe profit”, menționează Ebihoreanul.ro.

Cortul în care se vor aduna semnături în Oradea va fi amplasat în zona statuii poeților maghiari de lângă Liceul Ady Endre, în perioada 10 noiembrie – 21 decembrie. Organizatorii şi-ar fi dorit zona statuii lui Aurel Lazăr, însă nu au primit aprobarea necesară.

Campania de semnături „Un milion pentru Unire” se desfășoară în toată România, Republica Moldova și în diaspora. Doritorii își pot înregistra semnătura online pe site-ul semnez.eu.

TEXTUL DE REVIZUIRE PROPUS:

„Conștienți că fiii și nepoții noștri trebuie să se bucure de un viitor de libertate și avuție, de șansele de împlinire pe care generațiile noastre nu le-au avut, într-un stat unificat, democratic, european și prosper, hotărâți să edificăm procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional în vigoare, prin reîntregirea neamului românesc pe cale pașnică, liber consimțită, fără niciun amestec din afară, pentru a munci împreună la realizarea și mulțumirea comună, alături de celelalte popoare ale Europei civilizate, adoptăm prezenta Constituție”.

