Copiii românilor din Apşa de Jos vor avea o grădiniţă românească

Una din cele mai mari localități românești din Tanscarpatia, Apșa de Jos, cu o populație de circa 9.000 de persoane, cu gospodării mândre și chivernisite, are stadion, are drumuri asfaltate, o mândrețe de școală medie, biserici cu tradiții, iluminare stradală, camere de supraveghere pe străzile principale, dar nu are cămine culturale și așezăminte preşcolare, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News.

Conducerea satului, consilierii locali au făcut demersuri la toate instanțele regionale, și la cele centrale pentru a li se aloca bani din buget și pentru a construi o grădiniță de copii, dotată cu cele necesare pentru educarea „coconilor”.

Însă începând cu 2014 reprezentanții primăriei au tot bătut drumurile spre Ujgorod pentru a obține proiectul, apoi a face evaluarea detaliată a lucrărilor proiectate (cu stabilirea prețurilor operațiilor și a materialelor necesare) – devizul, dar timpul trecea și lucrările erau tergiversate.

Au intervenit schimbări în proiect și toate au fost luate de la început. Și iată, că în 2017 spre sfârșit de an administrația raională Teaciv a alocat 300 de mii de grivne. Apșenii în dorința de a-și vedea copiii la grădinița din satul natal, lucrează în echpă la construcția așezământului preșcolar fără răgaz,( mulți dintre ei sunt meșteri, măiestria cărora este înalt apreciată la șantierele de peste hotare).

Din bugetul local s-a luat decizia de a mai eșalona 500 mii de grivne.

Acum, administrația regională de stat din Transcarpatia a semnat actul de transferare a 1,5 milioane de grivne pentru acest obiect.

Ani la rând, copiii apsenilor se duceau la grădinițele din satele vecine, Grușevo, Ternovo, mai puțin la Slatina, unde educația se face în limba de stat, ucraianeană. Apșenii speră că în 2019 -2020 micuții lor, circa 200 de copii, vor frecventa grădinița în limba română în satul lor de baștină.

