O nouă tranșă de bani din România pentru Rep. Moldova

Vicepremierul pentru Integrare Europeană de la Chișinău, Iurie Leancă, susține că, până la finele acestei luni, va fi cunoscută data exactă a ședinței comune a guvernelor conduse de Viorica Dăncilă și Pavel Filip, care ar urma să aibă loc până la finele anului curent, transmite Romanian Global News.

„România are un rol important în progresul înregistrat de R. Moldova, mai ales în Anul Centenarului. La București am văzut toate deschiderea pentru a ne sprijini politic și economic. Am discutat despre extinderea investițiilor române în economia R. Moldova. Am discutat despre proiectele energetice, dar și cele culturale”, a declarat miercuri Iurie Leancă, în cadrul unui briefing de presă, făcând un bilanț al vizitei sale la București.

De asemenea, oficialul a menționat că a discutat despre reabilitarea fostei clădiri a Sfatului Țării, acolo unde a fost votată Unirea Basarabiei cu România acum o sută de ani.

Teatrul National Mihai Eminescu din Chişinău şi clădirea Sfatului Ţării, în care acum un secol s-a votat actul unirii, ar putea fi renovate cu banii oferiti de guvernul României. Anunţul a fost făcut tot de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, întors recent dintr-o vizită oficială la Bucureşti.

După renovarea Muzeului de Artă, a Sălii cu Orgă, a teatrului Bogdan Petriceicu-Hasdeu din Cahul, a venit şi rândul Teatrului National Mihai Eminescu să fie renovat cu ajutorul României. Întors de la Bucureşti, vicepremierul Iurie Leancă a anunţat că edificiul ar putea intra curând în reparaţii.

„Cu colegii din municipiul Bucureşti am vorbit despre un nou proiect şi sper să reuşim şi aici, este vorba de o renovare temeinică a teatrului Mihai Eminescu, mai ales că în 3 ani acest teatru va sărbători 100 de ani de când a fost lansat”, spune Leancă.

De fonduri din partea României am putea beneficia şi în cazul clădirii Sfatului Tării din Chişinău. În urma cu 100 de ani acolo s-a votat actul Unirii. Cladirea găzduieşte acum facultati ale Academiei de Arte şi nu a fost renovată de zeci de ani.

Totodată, vicepremierul Iurie Leanca a anunţat că până la sfârşitul acestei luni va fi stabilită şi data organizării şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii Moldova.

„Urmează să obținem finanțare pentru a face reparație pe potriva importanței acestei clădiri. Am discutat despre reparația Teatrului Național Mihai Eminescu din capitală. La București am convenit ca, până la finele lunii noiembrie, să fie anunțată ziua ședinței comune a guvernelor de la București și Chișinău”, a adăugat vicepremierul.

Iurie Leancă a precizat că la această ședință vor fi discutate multe chestiuni importante, inclusiv construcția unor poduri peste Prut, dar și solicitarea ca Guvernul României să acorde suplimente la pensiile persoanelor din R. Moldova care nu au o pensie mai mare de 70 de euro.

„Trebuie să facem și o uniune lingvistică, după modelul din Olanda cu regiunile din Belgia. Astfel, să avem manuale școlare comune, o curriculă comună, dar și o Academie de Științe comună”, a conchis sursa citată.

