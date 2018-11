„O călătorie de 100 de ani”. Igor Cobileanski se alătură proiectului care merge pe urmele României Mari Liviu G. Stan

Regizorul basarabean Igor Cobileanski s-a alăturat proiectului „O călătorie de 100 de ani”, o cercetare care porneşte de la fabulosul drum parcurs de fotograful german Kurt Hielscher prin România după Primul Război Mondial.

„Am cunoscut oameni şi am văzut locuri. Posibilitatea de a povesti despre ele şi altora este fabuloasă. Să vadă ce am văzut eu, să audă ce am auzit eu şi, dacă este făcut bine, să simtă, poate, ce am simţit eu”, spune Igor Cobileanski, citat în comunicat, transmite Agerpres.

Împreună cu regizorul Cristian Gugu şi regizorul şi istoricul Lucian Dobrovicescu, Igor Cobileanski a acceptat o nouă provocare, alăturându-se echipelor de filmare care au pornit pe teren pentru a găsi satele şi oraşele care l-au inspirat cândva pe Kurt Hielscher, precizează sursa citată.

„O călătorie de 100 de ani”, proiect iniţiat de FundaţiaDomeniul Otetelişanu, este o cercetare, din perspectiva multiplelor limbaje de expresie contemporane, care porneşte de la fabulosul drum parcurs de fotograful german Kurt Hielscher prin România aflată în reconstrucţie după Primul Război Mondial.

Artişti din diverse domenii şi-au luat ca reper această călătorie pentru a evalua, într-un limbaj actual, România de astăzi.

Urmând această hartă, documentarea s-a realizat în toate regiunile României, în sudul Basarabiei (Ucraina), Cadrilater (Bulgaria) şi în Republica Moldova.

Cele mai interesante fotografii vor fi adunate într-un album care doreşte să pună în oglindă trecutul cu prezentul. Fotografiile făcute de Hielscher şi cele realizate acum. Oamenii de cinematografie vor realiza 50 de mini-documentare despre tot atâtea dintre locurile fotografiate de Hielscher. Clipurile vor fi disponibile publicului pe site-ul 100deani.ro, realizat în cadrul acestui proiect. În luna decembrie, va fi lansat un film documentar de 80 de minute, care să prezinte întreaga călătorie, o viziune de autor despre România de acum.

Artiştii porniţi în această călătorie – profesionişti în cinematografie, artă fotografică, design digital, literatură, alături de istorici şi documentarişti – şi-au luat ca reper fotografiile realizate de Kurt Hielscher.

„Este un moment absolut fantastic, revelatoriu, atunci când ajungi exact în locul în care a stat fotograful german acum 80 de ani şi încerci să emiţi din exact aceeaşi perspectivă, cu aceeaşi focală. Te întrebi de ce o fi ales exact locul ăla, de ce nu s-a dus mai în stânga sau mai în dreapta cu doi-trei metri. Observi cum s-au schimbat lucrurile în jurul obiectului fotografiat. E o comunicare aproape poetică. E ca şi cum ai vorbi cu cineva fără să îl cunoşti, dar care îţi este foarte aproape şi îţi este foarte drag. Înţelegi oamenii şi locurile prin ochii tăi, dar şi prin ochii lui. Despre aventură şi farmecul turistic se pot spune multe. Am trecut prin Codrii Cosminului, în zona Cernăuţilor, pe drumuri forestiere grele, unde ne temeam că vom rămâne împotmoliţi. (…) Este o experienţă unică pentru mine”, a mai spus Igor Cobileanski.

Proiectul Fundaţiei Domeniul Otetelişanu este cofinanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Programul Centenar.

