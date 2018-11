VIDEO. Concursul „Victorie prin Istorie” și-a desemnat câștigătorii. Cine a ieșit pe primul loc Liviu G. Stan

Concursul televizat „Victorie prin Istorie” și-a desemnat câștigătorii, duminică, 25 noiembrie, în cadrul unei gale organizate la Sala Filarmonicii Naționale „Serghei Luchevici” din Chișinău.

Etapa Finală a adus în fața publicului, alături de concurenți, și pe unele dintre cele mai îndrăgite personalități culturale și artistice de pe ambele maluri ale Prutului.

Câștigătorul concursului a fost Dan Banari, din raionul Șoldănești. Locul 2 a fost ocupat de Cornel Roșca – raionul Căușeni. Iar pe locul 3 s-au clasat doi concurenți: Maria Tîmbur, din Nisporeni, și Ion Fîntînă, din Bălți.

Toți participanții la concurs au primit premii, medalii, diplome, cărți.

„Emoții de nedescris. Un aisberg imens de muncă în spate. Nu cred în noroc. Nu cred în talent. Tot ce ai în viața ta la moment este rezultatul a tot ce ai ales să faci până acum. Niciodată nu am fost talentat. Cel cu DORINȚA în suflet, îl va bate la toate punctele și îl va pune în genunchi pe cel talentat ori de câte ori își va dori asta, pentru că el are în el ceva pe care omul talentat nu îl are, și acel ceva se numește CARACTER. Poți să realizezi orice îți pui in minte. Acum vorbele date prind mai mult sens pentru mine. Cu această ocazie, țin să mulțumesc la 5 persoane care merită: 1.Mama,Banari Zinaida, pentru faptul că a muncit zi de zi în pregătire, pentru faptul că mi-a pus baza; 2.Profesoara de istorie din liceu, doamna Victoria Lesnic, care ma învățat să înțeleg logica istoriei; 3.Profesoara de română, doamna Ciorici Elena, de la care am preluat arta oratorică, care a jucat un rol colosal în runda finală; 4.Doamnei Daniela Vacarciuc pentru posibilitatea de a participa; 5.Domnului Paluță , persoana care a fost sponsorul acestui concurs. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc”, a declarat Dan Banari.

Dedicat CENTENARULUI MARII UNIRI, concursul „Victorie prin Istorie” s-a derulat pe durata unui an şi a avut ca obiectiv motivarea elevilor pentru studierea istoriei românilor, precum şi cultivarea demnităţii naţionale.

Organizarea în amănunt şi bunul mers al proiectului s-au datorat Danielei Vacarciuc, directoarea Liceului „Vasile Alecsandri” din Chişinău.

Organizatorii adresează un apel participanţilor la prima ediţie, sponsorilor şi tuturor care au contribuit la derularea concursului, precum şi oricărui doritor care vrea să susţină cauza, să sprijine organizarea celei de-a doua ediţii, într-un format la nivel naţional: Republica Moldova-România.

Invitații de onoare ai evenimentului: compozitorul Eugen Doga, actorul Nicolae Jelescu, cantautorii Viorel Burlacu şi Vasile Lupu, cântăreaţde folk Maria Gheorghiu, interpreta de muzică populară Maria Sarabaş, cântăreaţa Daniela Pleşca, violonistul Igor Cadelnic, cântăreaţa de folk Maria Mocanu, scriitorii Nicolae Dabija şi Aurelian Silvestru, istoricul Anatol Petrencu, profesorul Adrian Ghicov, Mariana Marin, preşedinta Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România – filiala Republica Moldova, istoricii Octavian Ţîcu, Pavel Cerbuşcă şi Alexandru Moraru, Efim Chicu – poet.

Acestora li s-au alăturat şi directorii de licee şi gimnazii româneşti din Republica Moldova: Nadia Cristea (directoarea Liceului „Pro Succes” – Chişinău), Elena Cernei (directoarea Liceului „Onisifor Ghibu” – Chişinău), Boris Volosatâi (directorul Liceului „Gheorghe Asachi” – Chişinău), Corneliu Solomon (directorul Liceului „Ion Creangă” – Chişinău), Grigore Vasilachi (directorul Liceului „Mircea Eliade” – Chişinău), Ala Leca (directoarea liceului „Dante Aligheri” – Chişinău), Victor Ambroci (directorul Liceului „Spiru Haret” – Chişinău), Tamara Pasat (directoarea Liceului „Hyperion” – Durleşti), Mihai Dan (directorul Liceului „Mihai Eminescu” – Chişinău), Lilia Babuc (directoarea Liceului „Elena Alistar” – Chişinău), Silvia Guzun (directoarea gimnaziului „Nicolae H. Costin” – Chişinău), Aida Gonţa (directoarea Liceului „Nicolae Iorga”- Chişinău), Ana Gheorghiţă (directoarea Liceului „N. Dadiani” – Chişinău), Ala Gherman (directoarea Liceului „L. Deleneanu” – Chişinău), Ana Macarevici (directoarea Liceului „Minerva” – Chişinău), Ion Iovcev (directorul Liceului „Lucian Blaga” – Tiraspol), Eugenia Halus (directoarea Liceului „Evrika” – Rîbniţa), Eleonora Cercavschi (directoarea Liceului „Ştefan cel Mare” – Grigoriopol), Aurelia Ursu (directoarea Liceului „Vlad Ioviţă” – Dubăsari), Maria Roibu (directoarea Liceului „Alexandru cel Bun” – Tighina), Lidia Postarencu (directoarea gimnaziului pentru copii orfani – Tighina), Marina Tardu (directoarea gimnaziului Roghi – Dubăsari), Svetlana Krashneinnicova (directoarea gimnaziului Corjova).

Evenimentul a fost moderat de Doina Plăcintă, avându-i în echipa tehnică pe Angheluţă Valeria, Pelin Georgeta, Ion Bolocan, Diana Cemirtan, Dumitru Şeremet, Alexandru Furdui şi Popescu Tudor.

Instituţii invitate: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, ICR, Direcția Învățământ Soroca, Direcția Învățământ Bălți, Direcția Învățământ Orhei, Direcția Învățământ Căușeni, Direcția Învățământ Drochia, Direcția Învățământ Ungheni, Direcția Învățământ Călărași, Direcția Învățământ Hâncești, Direcția Învățământ Cahul, Direcția Învățământ Șoldănești, Direcția Învățământ Râșcani, Direcția Învățământ Ștefan Vodă, Direcția Învățământ Dubăsari, Direcția Învățământ Grigoriopol, Direcția Învățământ Rezina, Direcția Învățământ Râbnița, Direcția Învățământ Nisporeni, Direcția Învățământ Cimișlia, Direcția Învățământ Telenești, Direcția Învățământ Tighina, Direcția Învățământ Comrat, Direcția Învățământ Tiraspol, Direcția Educație, Tineret și Sport Chișinău-Guțu Rodica, Popa Dorin, USM, Biblioteca Națională.

Concursul s-a desfăşurat prin eforturile comune (donaţii de cărţi şi de logistică) ale mai multor instituţii din România şi Republica Moldova, politicieni, organizaţii non-guvernamentale, precum şi parteneri privaţi: Biblioteca Naţională a României – prin eforturile deosebite ale Ancăi Chiriac, Corinei Mihaela Odjacof şi Lilianei Cristea, Academia Română – o donaţie substanţială de carte prin directorul general Dumitru Radu Popescu, cotidianul Timpul – donaţie de carte, Editura Niculescu, Institutul „Fraţii Golescu” – prin eforturile lui Mihai Nicolae, deputatul PMP Constantin Codreanu, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni – prin eforturile directorului general Eugen Popescu, Institutul Cultural Român (ICR), Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), „Eurodidactica” SRL, Best Personal Service SRL, Editura Eikon, Asociaţia „Tighina” din Bucureşti, clinica stomatologică „Eurodent BP” Bucureşti – prin efortul colectivului medical şi al directorului general, dr. Mihail Bandalac.

