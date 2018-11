(VIDEO) ”Unioniștii” – premieră cinematografică în spațiul românesc. Producătorii dezvăluie SECRETE din spatele documentarului Iulia Modiga

Ei apropie cele două maluri de Prut, ei organizează manifestații stradale, ei pun în mișcare acțiuni cu caracter patriotic, ei scriu ‘’Basarabia e România’’ pe ziduri, ei aduc mesajul Unirii la tribuna Parlamentelor de la București, Chișinău și Bruxelles, ei fac din Unirea Republicii Moldova cu România scopul vieții lor. Ei sunt Unioniștii, iar povestea lor a fost prezentată într-un documentar spectaculos care scoate la lumină oameni-eroi, povești nespuse până acum, munca titanică care se face în spatele unor mainfestații stradale și a unor evenimente de amploare.

Filmul ‘’Unioniștii’’ este prima ecranizare realizată în spațiul românesc, care scoate în față viața și activitatea unor oameni care muncesc, luptă, simt și iubesc românește. Producătorii iau în calcul continuarea documentarului, cu noi personaje, povești și experiențe memorabile. Filmul ’’Unioniștii’’ s-a născut din curiozitate, curiozitatea producătorilor și a regizorilor de a afla cine sunt cei care au împânzit țara cu mesajele de tip “Basarabia e România”.

‘’În 2015, la un marș organizat de Platforma Unionistă, unde filmam pentru o agenție străină, s-a întâmplat să îl cunosc pe George Simion, cu care am devenit, de altfel, prieteni. Din vorbă-n vorbă și din poveste în poveste, am aflat că George știe foarte bine cine sunt cei pe care îi căutam. Erau chiar ei, colegii și prietenii lui din platformă. I-am spus că mi-ar plăcea să fac o poveste video/un reportaj, de vreo cinci minute, cu o parte dintre ei. După ce am început să vorbesc cu militanții, am avut chiar câteva întâlniri de creație, am ajuns la concluzia că povestea lor merită mai mult de cinci minute, așa că am început filmările la documentarul Unioniștii, într-un partneriat foarte strâns cu platforma’’, povestește Claudia Craiu, unul dintre producătorii documentarului.

Un documentar de excepție, realizat în premieră în spațiul românesc, în spatele căruia stau trei profesioniști: Mihai Ursu, jurnalist cu două decenii de experiență, Andrada Iacobeț, editor video și Claudia Craiu, jurnalist. Acest trio s-a ocupat de docmentare, filmări și script.

De la idee până la produsul final nu a fost un drum lung. Un an în care au fost descoperite poveștile cu care se identifică cei care luptă pentru reîntregirea Țării. 12 luni de documentare și descoperire a unor experiențe pe care doar unioniștii le pot trăi. La începutul anului 2018, filmul a fost lansat pentru primadată în capitala țării, București.

‘’Am început discuțiile cu o parte dintre membrii platformei în august 2017. Prin septembrie, sper că îmi aduc bine aminte, am început să ne uităm în toată arhiva video pe care o aveau cei de la Platformă, dar și la imaginile din baza de date Task Force Media – vreo 300 de GB de imagine – și, desigur, am început și filmările. Le-am terminat în februarie, iar în martie am lansat pelicula, grație echipei de la Platforma Unionistă, la Muzeul Țăranului Român’’, a declarat Claudia Craiu.

Tema documentarului este unică și nu a fost abordată niciodată în spațiul cinematografic. Acesta a fost și principalul motiv pentru care producătorii au pus ochiul pe mișcarea unionistă, au făcut săpături și au cules cele mai memorabile povești. Un alt motiv pentru care autorii peliculei și-au dorit să iasă în față cu un produs original au fost activiștii care luptă pentru unirea României cu Republica Moldova.

‘’Unioniștii’’ ar trebui să fie cunoscuți și de publicul larg. S-a pus accent pe cine sunt ei, pe ce „superputeri” au, pe cine este liderul lor, George Simion, spune jurnalista Craiu.

O producție care nu are legătură cu cele turnate anterior de către producătorii filmului ‘’Unioniștii’’. Mai mult, este prima producție realizată 100% de Task Force Media.

”La celelalte materiale din portofoliul Task Force Media și Zulu Films, atât eu cât și Mihai Ursu, am ocupat doar diferite poziții în echipele de filmare, de la cea de fixer – persoana care dă telefoane și care aranjează interviuri – la cea de translator, operator video, producător asociat”, explică producătoarea.

Au cunoscut situații de neimaginat, au trăit alături de ‘’unioniști’’ zile întregi, au desenat graffiti ‘’Basarabia e România’’ în plină noapte pe ziduri pericoloase – toate acestea i-au apropat de cei care cred în idelul Unirii. Totodată, producătorii au înțeles care sunt riscurile ‘’meseriei’’ de unionist și câte sacrificii se fac.

”Acest documentar este special prin însăși natura subiectului. Tinerii care luptă pentru un ideal, care își alocă timp și resurse pentru îndeplinirea acelui ideal. Nu-i ușor să îți lași familia acasă ca să mergi în marș de la Chișinău la București. Nu-i ușor să alegi să dai poate ultimii bani pe care îi mai ai în buzunar ca să cumperi un spray și să ieși în puterea nopții ca să umpli România de mesaje unioniste”, povestește Craiu.

Realizatorii documentarului ‘’Unioniștii’’ spun că nu au fost alocate resurse de neimaginat în vederea turnării peliculei. Doar resurse normale pentru un documentar care are o bucată bună de material adunat din diferite arhive. În schimb au rămas cu experiențe memorabile de pe urma filmărilor.

”Filmul începe cu o scenă în care doi membri ai Platformei pleacă la două noaptea din București ca să își scrie mesajul binecunoscut pe un parapet dintr-o curbă periculoasă de pe Dealul Negru. A fost o experiență interesantă pentru că, sub lumina lanternelor și a farurilor, cei doi au trebuit să își termine treaba foarte repede, pentru a nu fi prinși de poliție. Conform legii, cei doi comiteau un act de vandalism, o contravenție”, povestește entuziasmată producătoarea.

‘’Unioniștii’’ din Anul Centenar este un tablou care prezintă perfect lupta pentru Reîntregirea Țării.

„Lupta pentru cauză este un lucru pe care foarte mulți îl numesc imposibil. Este un lucru care te epuizează fizic, care te epuizează psihic. Credem foarte mult în dreptate, în adevăr și credem că n-ar trebui să decidă alții soarta fraților noștri de peste Prut. Am fost de la bun început, suntem și vom fi UNIONIȘTI și Punctum! Noi credem într-o Românie întreagă, demnă, adevărată, care nu și-a uitat istoria. De asta facem tot ce facem și o să reușim să facem UNIREA” , au declarat protagoniștii documentarului „Unioniștii”.

În anul Centenarului, primii în linia bătăliei pentru Marea Unire a românilor într-o singură ţară sunt UNIONIȘTII.

