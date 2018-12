Ion Iovcev: „Până și un copil de clasa a IV-a știe că vorbim românește, iar în Parlamentul Rep. Moldova se mai discută încă ce limbă vorbim”

Vina pentru situația și condițiile dificile în care activează cele opt școli românești din stânga Nistrului o poartă nu doar Federația Rusă, ci și autoritățile Republicii Moldova, susține într-un interviu pentru Radio Chișinău Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol.

Ion Iovcev critică faptul că, la aproape trei decenii de la declararea Independenței, încă se mai dezbate problema limbii vorbite în Republica Moldova, pentru a ascunde adevăratele probleme care macină societatea.

„Nu doar Rusia este de vină ceea ce se întâmplă cu noi (școlile românești din regiunea transnistreană n.r). Suntem de vină și noi moldovenii. Mulți dintre noi suntem indiferenți, mulți suntem lași, mulți așteptăm ca altcineva să facă o schimbare. Dar să începem cu această schimbare de la noi. Cum ar fi, de exemplu, să spunem clar cine suntem și ce limbă vorbim. Eu nu vorbesc despre lucruri mari. Acum doi ani am vizitat școala nr.190 din București, unde, în fața elevilor de clasa IV-a, am vorbit despre limbă, despre lupta noastră și a copiilor din regiunea transnistreană. I-am întrebat pe elevi în ce limbă le vorbesc. Toți copiii s-au uitat foarte mirați la mine și mi-au răspuns că eu vorbesc românește. Poate să fie alt expert mai puternic? Un copil de clasa a IV-a știe că vorbim românește, iar în Parlamentul din Republica Moldova se mai discută încă ce limbă vorbim. Acestea sunt niște abateri de la problemele cele mai importante. Oare cât se ne mai zbatem pe acest drum. Peste 28 de ani de când mergem și nu știm unde mergem. Am rămas în acea robie sovietică, țaristă, rusească. Să fim serioși, suntem un popor și punctum”, a declarat directorului Liceului „Lucian Blaga”.

Ion Iovcev, care este director al liceului românesc de mai bine de 25 de ani, mai spune că doar copiii îl mai motivează, în această luptă pentru limba română și adevărul istoric, „să salveze suflete românești”. „Motivația mea sunt copiii, elevii. Nu vreau să fiu avocat, să lucrez cu criminali, sau medic – să lucrez cu bolnavi, nici inginer, ca să lucrez cu metalul. Eu lucrez cu cel mai bun material. Lucrez cu viitorul omenirii, cu copiii. Acest lucru mă motivează”.

În interviu, Ion Iovcev a vorbit și despre istoria Liceului „Lucian Blaga”, reamintind de presiunile și amenințările cu arma la adresa sa, devastarea și distrugerile instituției în repetate rânduri în 1994 și 2004, la comanda administrației separatiste de la Tiraspol.