Povestea unei tinere din Timișoara care luptă pentru Basarabia. ,,Încearcă să transformi istoria Basarabiei într-o întamplare umană. Ai putea trăi știind că sora ta a fost furată?’’ Iulia Modiga

Abia a împlinit majoratul, dar înțelege mai bine decât mulți politicieni ce înseamnă dragostea de țară, devotamentul față de patrie și ce este cel mai important – adevărul istoric. Ema Matei este o româncă din Pancota, județul Arad,un orășel mic, unde cresc oameni mari. A venit la Timișoara să-și urmeze parcursul academic. Acum este studentă în anul I la Asistență Socială în cadrul Universității de Vest din Timișoara, lucrează deja într-un centru de plasament din orașul florilor, iar în timpul liber face voluntariat. Nu orice fel de voluntariat, ci de cel în care te dedici fizic și moral – lucrezi pentru Unire.

Ce este de admirat la Ema?

La doar 18 ani și-a stabilit un obiectiv ideal – Reîntregirea Țării. Își dorește cu desfăvârșire să fie parte a istoriei, să-și convingă semenii că locul Basarabiei e în hotarele firești ale României. Ema participă activ în cadrul Campaniei ’’Un milion pentru Unire’’ alături de frații ei basarabeni, stabiliți în Timișoara. După, sau între cursurile de la facultate își ia lista de semnături, pixul, legitimația și dorința aprigă de a convinge cât mai mulți timișoreni să semneze pentru Unirea Republicii Moldova cu România. Recent a publicat pe pagina ei de facebook un apel, adresat românilor de pretutindeni, să fie parte a acestei campanii care poate schimba istoria, granițele și viitorul țării.

,,M-a motivat în primul rând dragostea pentru țară, și dorința de a mișca românii din zona de confort. Oamenii trebuie motivați, atât în cadrul Campaniei ’’Un milion pentru Unire’’, cât și în afara ei’’, spune Ema.

Ema își alocă o zi pe săptămână în care se dedică activității unioniste. O găsești la corturile ’’Un milion pentru Unire’’, instalate în Timișora. Acolo, spune ea, nu doar că așteaptă să vină oamenii să semenze, ci chiar se implică în discuții și își scote ’’armele’’ cu care îi convinge pe cei ce s-au oprit, că avem datoria să ne cunoaștem frații de peste Prut, avem datoria să îi aducem Acasă. ,,E o experiență cu care mă voi mândri’’, spune Ema.

,,Cei care se opresc la cort, fie semnează, fie încep discuții contradictorii. Încerc de cele mai multe ori să îi fac să înțeleagă că Basarabia e partea noastra de pamant, acolo sunt frații noștrii. Cel mai des primesc replica: ’’Cu ce ne ajută pe noi să îi aducem pe basarabeni aici?’’, ’’Are România ceva de câștigat?’’, ’’România nu e în stare să se țină pe ea, dar încă și pe basarabeni’’. Nu o să neg, aceste întrebări, de cele mai multe ori, le simt ca pe un cuțit în rană. Nu este ușor să stai în fața unor oameni care vor cu orice preț să-ți ponegrească țara’’, mărturisește tânăra.

De unde izvorăște atâta dragoste pentru Basarabia în unii români, ne întrebăm retoric câteodată. Ema ne-a dat un răspuns clar – un fir roșu peste activitatea celor care luptă pentru Basarabia.

,,Basarabia e parte din inima mea! Basarabia nu e doar o părticică de pământ care ne-a fost luată, face parte din noi. Basarabia e sora pe care am pierdut-o odinioară! Acum, încearcă să transformi povestea Basarabiei într-o întamplare umană: ai putea trăi știind că sora ta a fost furată? Că nu mai ai dreptul să o ai lângă tine? Eu, NU’’, explică tânăra unionistă.

De Centenar, spune Ema, a fost acasă, alături de frații români de pretutindeni, la Alba Iulia. Acolo s-a reîntâlnit cu oameni deosebiți, veniți din toate colțurile țării. Acolo a trăit o experiență memorabilă, legată tot de Basarabia.

,,La Alba Iulia am cunoscut un basarabean, trecut de 70 de ani. În gara înghețată, unde urmau să-și de-a întâlnire frații români dn toae colțurile țării la Marșul Unirii, am început să cânt la chitară toate cântecele patriotice. În câteva minute am fost înconjurată de oamnei care cântau alături de mine. Acest bătrân se apropie de mine, îmi ia mâna, mi-o sărută și cu lacrimi în ochi mă felicita pentru patriotism. Îmi spune să lupt pentru ei, că își doresc să vină acasă. Am început să plang. L-am simțit atât de aproape de inima mea!’’, povestește Ema.

În Timișoara, Ema, a cunoscut și basarabence, care sunt vesele, emană energie pozitivă și sunt extrem de implicate în studiu și cauză. Pe viitor, tânăra, spune că va urma această cale, cot la cot cu cei care au același ideal și nu își pune baza în clasa politică, ci doar în popor. Ema, unionista, a transmis un mesaj puternic de Centenar către tineri, întrucât în mâinile lor stă schimbarea.

,,Fiți plini de curaj! Fiți români adevărați! Luptați pentru țară! Iubiți-vă țara! Încercați să nu mai căutați defecte, pentru că dragostea acoperă toate neajunsurile. Acceptați-vă unii pe alții și eliberați-vă preconcepțiile cu care ați crescut. Uniți-vă români! Nu mai comparați România cu o altă țară, niciuna nu se poate compara cu ea. Ganduri bune! Trăiască România Mare!’’, a punctat Ema.

Ema Matei, alături de alți români dedicați cauzei naționale, participă în cadrul Campaniei ”Un milion pentru Unire”, care se desfășoară în județul Timiș. Acțiunea are loc în vederea modificării Constituției României, care să cuprindă o referire explicită la Unirea cu Republica Moldova.

Comentarii de pe Facebook

comments