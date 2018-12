PL pierde un membru-cheie înainte de alegeri. Reacția lui Ghimpu

Valeriu Munteanu a anunțat că ar putea participa la alegerile parlamentare din partea Blocului ACUM, dar a precizat că nu va adera la niciun partid politic, cel puțin în viitorul apropiat.

„Voi susține în continuare blocul ACUM, care reprezintă opoziția unită, opoziția autentic pro-europeană, pro-românească, anti-Putin și anti-binom, pentru a facilita votul cetățenilor Republicii Moldova, întru debarcarea de la guvernare a Binomului Plahotniuc-Dodon. Voi face acest lucru cu toată energia mea și dorința de a face bine”, a declarat Valeriu Munteanu.

Valeriu Munteanu a declarat că a susținut deschis și insistent în interiorul PL, încă de la început, participarea formațiunii la alegeri alături de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Liberal Democrat. De asemenea, a salutat decizia liderului PL Mihai Ghimpu de a iniția dialogul cu aceste partide.

Declarația integrală a lui Valeriu Munteanu:

În actualele condiții din Republica Moldova, eu cred cu tărie că cea mai importantă bătălie pe care un politician, și nu numai el, trebuie să o ducă astăzi în colțul acesta de țară românească este lupta cu Binomul Plahotniuc-Dodon, care ne-a dus și ne duce tot mai departe de ceea ce noi am visat și visăm încă: Uniunea Europeană, NATO și România. Este o bătălie pe care trebuie să o ducem împreună, toți politicienii de bună credință, pentru că ceea ce avem în comun este mult mai mult, decât ceea ce ne desparte. Victoria Binomului Plahotniuc-Dodon la aceste alegeri ar însemna sfârșitul oricărui proiect românesc sau european pe acest petic încercat de pământ, ar însemna, în primul rând, federalizarea Republicii Moldova, în condițiile impuse de Federația Rusă.

Astfel, toată lumea implicată politic, cu viziuni pro-europene și pro-românești, dar și majoritatea covârșitoare a cetățenilor au înțeles că oprirea expansiunii acestui binom toxic se poate realiza doar prin unitatea tuturor forțelor politice sănătoase, fortificând opoziția unită, creând o majoritate morală, capabilă să câștige majoritatea în Parlament, întru restabilirea democrației și a statului de drept, garanție pentru aducerea bunăstării pentru fiecare cetățean. Exercițiul de responsabilitate care s-a realizat la alegerile prezidențiale din 2016, când Andrei Năstase s-a retras în favoarea Maiei Sandu, și cel din localele din 2018, de la Chișinău, când PAS și PLDM l-au susținut pe Andrei Năstase pentru funcția de primar al capitalei, demonstrează cu prisosință necesitatea așteptată de consolidare a opoziției. Acest lucru nu-l văd doar cei care nu vor să-l vadă, sau cei care nu „au voie de la poliție” să-l vadă.

În aceste condiții, am susținut deschis și insistent în interiorul PL, încă de la început, participarea noastră la alegeri alături de partidele PAS, PPDA și PLDM. Am salutat decizia președintelui Ghimpu de a iniția dialogul cu aceste partide. Începând cu data de 5 noiembrie, delegat fiind, am participat la 6 întâlniri, cu speranță și inima deschisă, de fiecare dată.

Dialogul a fost pe alocuri complicat, dar sincer și corect la început. PAS și PPDA au venit cu oferta de a „găzdui” reprezentanții PL și PLDM pe lista ACUM și în circumscripții, doar după ce fiecare aspirant la funcția de deputat va trece comisia de integritate, formată de societatea civilă, iar locurile pe listă și repartizarea circumscripțiilor se va realiza, în exclusivitate, în baza criteriilor de meritocrație a persoanelor propuse.

La început toată lumea înțelegea limpede că decizia finală a PL întârzie, inclusiv din cauza procesului de realegere a președintelui partidului și colegii de dialog au fost înțelegători, cu aceste procese interne ale PL.

Reprezentanții PL la dialog, domnul Dorin Chirtoacă, doamna Corina Fusu și subsemnatul au întrebat în două rânduri reprezentanții PAS și PPDA, dacă venirea membrilor PL pe listele ACUM va permite acestora și colegilor de partid să promoveze, inclusiv în campania electorală dezideratul Unirii Basarabiei cu România, iar răspunsul a fost în mod cert da, pentru că, citez: „acest deziderat nu este străin formațiunii noastre, iar mulți membri de-ai noștri împărtășesc dezideratul Unirii”. Mai mult decât atât, pentru consolidarea încrederii și transparentizarea procesului de selectare a candidaților, cei de la PAS și PPDA au acceptat în comisia de meritocrație câte un membru-observator din partea PL și PLDM, din partea noastră urmând să fie președintele Dorin Chirtoacă.

La cea de-a cincea ședință de dialog, din data de 5 decembrie, după ce Dorin Chirtoacă era deja președinte al PL, părțile au convenit, că, având în vedere începerea perioadei electorale, până la ședința următoare, care a fost fixată pentru luni, 10 decembrie, PL și PLDM, citez: „să-și sincronizeze agendele de luare a deciziilor statutare în interiorul partidelor” în vederea luării unei decizii finale, astfel încât, luni, la ultima ședință, să fie clarificate pozițiile părților.

Am așteptat cu nerăbdare ca noul președinte al PL, Dorin Chirtoacă, pe care l-am susținut și l-am votat, să ducă PL pe locul care i se cuvine, adică alături de Opoziția unită anti-Binom.

Nu a fost să fie. Ceva inexplicabil s-a întâmplat. Luni, 10 decembrie, a avut loc ultima întâlnire cu reprezentanții PAS, PPDA și PLDM. Am sperat până în ultima clipă că decizia politică a PL va fi cea bună. Președintele partidului nostru a venit, însă, fără o decizie a Partidului Liberal, pretextând că se așteaptă reuniunea partidului din 16 decembrie pentru o decizia finală, care, așa cum a spus dumnealui, nu știe care va fi. Este o scuză slabă. Un om politic, un lider de partid puternic, nu așteaptă doar, ci propune, construiește, are o viziune! O viziune în care crede, pentru care luptă și cu care învinge. Când noul șef de partid a spus că așteaptă reuniunea partidului pentru a anunța decizia, mi-am dat seama că totul s-a încheiat. Că PL a decis deja să nu fie de partea bună a Istoriei. Așa cum văd eu și înțeleg astăzi Istoria noastră.

Pentru concludență, trebuie să spun că PL are o decizie a consiliului republican din data de 25 noiembrie, unde, citez dintr-o postare de ieri seara a domnului Mihai Ghimpu „Consiliul n-a discutat participarea PL pe listele ACUM, dar odată ce a hotărât ca partidul să participe în alegeri, înseamnă că nu pe lista ACUM, ci pe lista PL”, deci, există totuși o decizie a PL de a participa de unii singuri la alegeri și nu este o minciună așa cum a scris aseară domnul Chirtoacă. Minciună este când vii la ședința de dialog, și te faci că nu ții minte că la ultima ședință te-ai angajat în fața unor colegi de dialog să vii peste 5 zile cu o decizie a PL, după care să te faci că ai confundat angajamentele, iar între timp stai impasibil și absent la procesul de, citez „pornire a jihadului” de către domnul Ghimpu, împotriva colegilor de dialog, spre deliciul binomului Plahotniuc-Dodon, pentru care „jihadul” mai așteaptă.

Vreau ca lucrurile să fie foarte clare — domnul Mihai Ghimpu, conducătorul PL, nu dorește ca partidul să meargă în blocul opoziției unite. De ce nu dorește acest lucru, o va clarifica istoria. Domnul Ghimpu, spune clar acest lucru și nu a lăsat loc să se înțeleagă contrariul. Cel mai mare regret este pentru domnul președinte Chirtoacă, care nu poate să vină cu o viziune proprie pe acest subiect crucial, ci se subordonează agendei impuse de domnul Ghimpu.

Am ajuns la o răscruce. PL a decis să meargă într-o direcție, eu — în alta.

Am decis că nu pot fi părtaș la așa ceva. Nu pot fi parte la disiparea forțelor de opoziție și la dezamăgirea oamenilor. Este o greșeală pe care eu nu o pot gira. Și am decis să mă retrag din acest partid. Cu regret în suflet, dar cu mintea trează și conștiința liniștită că nu am greșit cu nimic în fața neamului meu românesc și a lui Dumnezeu și că fac ceea ce trebuie să fac.

Dar lupta continuă. Nu voi abdica de la ceea ce cred eu că este bine pentru oamenii noștri și pentru cauza românească. Voi lupta în continuare pentru ceea ce cred și ceea ce m-a definit și mă definește ca om politic.

Voi susține în continuare blocul ACUM, care reprezintă opoziția unită, opoziția autentic pro-europeană, pro-românească, anti-Putin și anti-binom, pentru a facilita votul cetățenilor Republicii Moldova, întru debarcarea de la guvernare a Binomului Plahotniuc-Dodon. Voi face acest lucru cu toată energia mea și dorința de a face bine.

Aceasta este o zi, care nu am dorit să vină vreodată. Este momentul unei decizii grele, pe care o iau cu inima strânsă, dar cu mintea limpede și lucidă. Este momentul despărțirii mele politice de Partidul Liberal, căruia i-am oferit până acum toată energia, sinceritatea și buna mea credință. Am petrecut 11 ani împreună, ani de victorii, de înfrângeri, urcușuri și coborâșuri, împliniri și realizări. Le mulțumesc tuturor, începând cu dl. Mihai Ghimpu și tuturor colegilor mei, indiferent de funcțiile pe care le-au deținut în partid, pentru acești ani de care îmi voi aminti mereu cu bucurie.