TVR Moldova, premiată la Gala Clubului de Presă din Chișinău Iulia Modiga

Postul TVR Moldova a obținut două trofee în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă din Republica Moldova. Cel mai bun proiect media de pe piaţa audiovizualului a fost desemnată campania „Generaţia Unirii”, iar „Mărul de aur” la categoria cel mai bun reportaj tv în anul 2018 i-a fost oferit jurnalistei Stela Dănilă, pentru campania socială „Diferiţi, dar la fel”.

„Am muncit timp de un an, din martie, când am vorbit despre corifeii Unirii Basarabiei cu România, au urmat cei din Bucovina, Transilvania şi de asemenea din Regatul României. Am vorbit despre 30 de personalităţi care au scris istorie, oameni care acum 100 de ani au făcut din interesul naţional o prioritate. Este o datorie, este misiunea noastră să vorbim despre aceste personalităţi. Este important că am reuşit să aducem istoria la televizor, într-o formulă grafică deosebită. Premiul este al întregii echipe care a lucrat la acest proiect”, a declarat Marina Afanas, producător de programe la TVR MOLDOVA.

„Ce mi-am dorit eu este să le arăt poveştile de viaţă fără să le lezez demnitatea. Să le arăt abilităţile şi nu dizabilităţile. Aşa cum sună şi titlul campaniei, suntem cu toţii diferiţi, gândim diferit şi arătăm diferit, dar în final avem aceleaşi dorinţe: să avem prieteni, să fim acceptaţi, înţeleşi şi iubiţi. În nouă ani de presă, nu am aplicat la acest concurs niciodată. Nu dorința de recunoștință sau de lauri a fost motivația mea, ci faptul că am vrut să demonstrez că noi, jurnaliştii, avem în mâini o baghetă magică. Putem ajuta oameni şi schimba destine, dacă depunem puţin efort”, a explicat Stela Dănilă.

Gala Anuală a Clubului de Presă, aflată la a 24-a ediţie, a avut loc pe 6 decembrie, la Chișinău.

Comentarii de pe Facebook

comments