(VIDEO) Ieri, semnatari ai actelor de reîntregire a Țării, astăzi, ambasadori ai Unirii. Primarul satului Costești a primit titlul onorific

Primarul satului Costești, raionul Ialoveni, Natalia Petrea, a primit titlul de Ambasador al Unirii din partea Platformei Unioniste Acțiunea 2012. Edilul spune că anul Centenar a fost un prilej bun pentru românii din Republica Moldova să facă un apel către instituțiile statului și să ceară revenirea în granițele firești ale țării. Primarii au realizat acest lucru prin adoptarea Declarațiilor de Unire și încheierea actelor de înfrațire între localitățile de pe cele două maluri de Prut.

,,2018 este un an istoric deosebit, datorită faptului că marcăm 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. În acest an am avut evenimente dedicate Unirii și în acest context vreau să menționez Declarația de Unire care a fost semnată în martie 2018 de către consiliul sătesc Costești, de către mulți angajați ai primăriei, conducători de instituții și oameni din localitate. A fost un pas făcut conștient, a fost o strigare a sufletului nostru de dorință de Unire. De fapt, Unirea este un proces de care avem nevoie în fiecare zi, este vorba de Unirea dintre noi, între instituții, între localități pentru a desfășura un proiect local, unirea în țară pentru a dezvolta acest colț de rai pe careni l-a lăsat Dumnezeu și atunci Unirea între români se va produce cu siguranță. Îi felicit pe toți cei care au contribuit la acest fenomen și contribuie în continuare la împlinirea idealului nostru comun’‘ a declarat primarul satului Costeșsti, Natalia Petrea.

Titlul de Ambasador al Unirii a fost primit cu mult entuziasm și onoare de către primarul de Costești. Natalia Petrea spune că fiecare reprezentant all unei unități administrativ-teritoriale trebuie să

,,Am fost onorată să fiu Ambasdor al Unirii, desemnată de către Acțiunea 2012 în nul 2018. Consider că este o datorie a noastră să fim Ambasadori ai Unirii zilnic atunci când când facem orice pas în domeniul administrativ pe care îl reprezint astăzi în localitatea Costești. Le doresc mult succes, încredere, oameilor care simt ca și noi și atunci vom izbândi„, a conchis edilul.

Satul Costești a semnat Declarația de Unire pe 22 martie 2018. Actul a fost votat în unanimitate de consiliul sătesc și reprezentanții instituțiilor din localitate. Costești este înfrățit cu municipiul Bacău și localitatea Costești, județul Argeș din România.

