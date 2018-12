Primarii unioniști din Rep. Moldova susțin eforturile României în preluarea și exercitarea Președinției Consiliului UE Iulia Modiga

Peste 100 de primari din Republica Moldova, semnatari ai Declarațiilor de Unire, sunt alături de România în preluarea Președinției Consiliului UE și pledează pentru unitatea societății românești în raport cu partenerii europeni. Despre aceasta au anunțat primarii vineri, la evenimentul constituirii Alianței „România Demnă și Puternică”, formată din Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) și ARMIS, conduse de Alexandru Cumpănașu, respectiv, Bobby Păunescu.

Alături de Alexandru si colegii din CNMR voi depune toate eforturile pentru unirea tuturor celor care își doresc o Românie demnă si puternica. În calitate de Președinte ARMIS respect efortul depus de CNMR până în prezent pentru unirea cât mai multor organizații si personalități in jurul unor principii comune. Consider ca mediul de afaceri românesc merită să fie ascultat și să ofere expertiză statului român și în același timp sunt sigur că vom acorda împreună o atentie specială parteneriatelor strategice ale României în plan extern. Vreau sa dau in acelasi timp un mesaj de deschidere si prietenie către orice alte organizații sau personalități care doresc să se alăture acestei inițiative non-politice”, a declarat Bobby Păunescu, președintele ARMIS.

Consolidarea economiei românești și promovarea capitalului autohton, negocierea unei poziții centrale în cadrul Uniunii Europene, dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României la nivel european, susținerea destinului românesc, implicit european, al populației din Republica Moldova sunt obiectivele comune care, în viziunea Alianței din care face parte și Liga Aleșilor Locali Unioniști, vor oferi României șansa de a se remarca în perioada deținerii Președinției Consiliului UE, se menționează într-un comunicat de presă.

Potrivit Acordului semnat de CNMR și ARMIS, Alianța „România Demnă și Puternică” susține și apără respectarea integrității teritoriale, precum și caracterul național, unitar si indivizibil al statului român; veghează la respectarea simbolurilor naționale prevăzute în Constituție și la penalizarea derapajelor; va realiza prin intermediul experților CNMR și ARMIS analize, studii, cercetări în vederea fundamentarii de propuneri pentru o guvernare mai bună pe care le va pune la dispoziția decidentilor politici și administrativi; va dezvolta acțiuni, evenimente, proiecte, strategii, planuri pentru modernizarea si dezvoltarea României.

CNMR este organizația cu cea mai mare diversitate și reprezentare la nivelul societății românești de astăzi prin membrii săi (Camera de Comerț si Industrie, Consiliul Național al Rectorilor, Consortiile universitare, Confederații sindicale; federații și sindicate din învățământ, Federatia Asociatiilor de Părinți, organizații reprezentative din domenii precum: ordine publică, armată, securitate națională, protecția mediului, sănătate, economie, sanitar-veterinar, protecției drepturilor consumatorului (Info Cons), agricultura, Organizatia Națională de Acreditare, Academia Oamenilor de Știință din România, patronate si federații patronale din zone diverse de la cercetare până la resurse minerale, organizații profesionale precum CAFR precum si o multitudine de personalități ale mediului cultural, istoric, artistic si folcloric (Ex.: Dorel Vișan, Tudor Gheorghe, Florian Bichir, Eugen Simion, Gheorghe Turda, Aneta Stan, Nicolae Voiculet, etc), foști miniștri si experti recunoscuți, filiale județene și regionale.

ARMIS este formată din organizații importante din zona patronală și nu numai, printre care și: Confederația Patronala UGIR – cea mai mare si reprezentativă din România, în care își desfășoară activitatea peste 500.000 de angajați, și care reprezintă patronate precum: Confindustria România, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii – F.P.S.C., Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice – PALMED, Patronatul Difuzorilor de Presă, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medico-Dentare din România, Asociaţia Producătorilor din Industriile Creative – APIC, Federaţia Naţională a Dealerilor de Automobile din România – F.N.D.A.R., Federaţia din Industria Hotelieră din România – F.I.H.R., Patronatul Presei din România, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci – TIAD, Asociaţia Organizatorilor de Sloturi – ROMSLOT, Asociaţia Patronală a Editorilor Locali din România – APEL, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România – APAPR, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO, Asociaţia italo-română a oamenilor de afaceri – INSIEME, Asociaţia Profesională a Patronatelor din Administraţia Locală – APPAL, Asociaţia IMM-urilor Vâlcea, Asociaţia Patronală a Serviciilor Externe de Prevenire şi Protecţie – APSEPP, Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene – ACRAFE, Ordinul Consilierilor Juridici din România, Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România – APTR, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii – U.N.E.L.M., Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Asociația Română de Franciză, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie; Patronatul Național Român; Confederația Națională a Patronatului Român; Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – C.E.C.C.A.R; Federația Patronatelor din Cinematografie.

România va prelua Președinția Consiliului UE la 1 ianuarie 2019.

Președinția rotativă prezidează la Bruxelles reuniunile Consiliului UE (cu excepția Consiliului Afaceri Externe), reuniunile COREPER (întâlnirile reprezentanților permanenți ai țărilor membre la Bruxelles) și aproximativ 200 grupuri de lucru. De asemenea, Președinția Consiliului UE conduce negocierile a sute de dosare legislative, organizează peste 250 întâlniri cu Parlamentul European și alte întâlniri formale. Conform uzanțelor, pe perioada mandatului său, Președinția Consiliului UE va organiza în România circa 200 de evenimente, posibile Summit-uri, reuniuni informale ale Consiliului UE, întâlniri ale înalților funcționari și ale experților din statele membre UE, conferințe și seminarii.

