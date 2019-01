(VIDEO) Gheorghe Răileanu, primarul orașului Cimișlia: sunt și voi fi un Ambasador al Unirii. Edilul a primit titlul onorific Panico Alina

Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Raileanu a primit titlul de ambasador al Unirii. Titlul a fost acordat edilului pentru efortul depus în susținerea acțiunilor demarate de mișcarea unionistă și pentru prezența activă în cadrul evenimentelor cheie dedicate anului Centenar.

,,Primirea titlului de Ambasador al Unirii este o mare onoare. Este un semn important pentru mine, de atenție și de apreciere. Sunt și voi fi un Ambasador al Unirii. Am o misiune de la Dumnezeu, să contribui la trezirea conștiinței naționale, la revenirea la identitatea noastră, la valorile naționale și să ajut poporul nostru să meargă pe cea mai scurtă cale spre libertate și dezvoltare firească, pentru că am trecut prin multe experimente la care nu noi am fost autorii, mai ales atunci când am fost rupți de țară”, a declarat primarul orașului Cimișlia.

Certificatul de Ambasador al Unirii a fost acordat edilului de Cimișlia de către Platforma Unionistă Acțiunea 2012 prin persoana liderului unionist George Simion.

,,Gheorghe Răileanu a fost primul primar care administrează un oraș din Republica Moldova care a adoptat o declarație de Unire. El a fost motorul acestei mișcări și un exemplu care a fost urmat și de alți primari. Ambasadorul va depune toate eforturile necesare pentru înfăptuirea dezideratului Unirii”, a declarat liderul unionist, George Simion.

De-a lungul anului Centenar, primarul de Cimișlia a fost alături de mișcarea unionistă și de acțiunile demarate de aceasta pe cele două maluri de Prut, dar și în afara țării.

,,Am crezut că în 2018 vom face UNIREA, nu știu câți au fost care au împărtășit aceeși idee, dar putea să se întâmple cu efortul nostru, cu o conjunctură regională favorabilă. Am crezut și am depus efort maxim, acolo unde am avut posibilitatea. Cu fiecare ocazie am promovat ideea reîntregirii țării și Centenarul. La Strasbourg, pe 27 martie, în cadrul unui discurs, am solicitat Uniunii Europene să privească mai atent la problemele noastre și să vadă că una dintre soluțiile efective, mai puțin dureroase, pentru integrarea noastră europeană, este Unirea”, a punctat Gheorghe Răileanu.

Cimișlia a fost primul oraș din Republica Moldova care a semnat Declarația de Unire. Pe 16 februarie 2018, reședința raionului Cimișlia a fost a 30-a localitate din Republica Moldova care își exprimă deschis dorința de reîntregire a țării.

Orașul Cimișlia este înfrățit cu Vălenii de Munte și Câmpina, județul Prahova, Huși, județul Vaslui și Hârlău, județul Iași. Totodată, raionul Cimișlia a încheiat un acord de colaborare cu județul Dolj în anul Centenar.

