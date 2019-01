(VIDEO) Primarii de peste Prut – Ambasadori ai Unirii. Anatol Doibani, edilul de Baimaclia a primit certificatul anului Centenar Panico Alina

Anatol Doibani, primarul comunei Baimaclia, raionul Căușeni a primit titlul de Ambasador al Unirii. Mobilizarea locuitorilor comunei pe care o administrează pentru a lua parte la evenimentele mișcării unioniste, dedicația față de cauza națională, implicarea în organizarea acțiunilor unioniste, sunt doar câteva dintre motvele pentru care edilul de Baimaclia a primit titlul onorific al anului Centenar.

,,Sunt onorat de acest certificat! Eu am o datorie față de neamul nostru românesc, întrucât vin dintr-o familie unde membrii au fost deportați în Siberia, împușcați sau duși în pușcărie, iar eu trebuie să lupt pentru reîntregirea țării. În 2018 am organizat evenimente în comun cu localitățile înfrățite de peste Prut, am participat la Marșul Centenar de pe 1 septembrie de la Chișinău. Istorie ne spune că suntem un popor, același neam, vorbim aceeși limbă. Cine ne poate contrazice că nu suntem aceeși națiune? Sper ca în 2019 va fi un an mai fructuos. Eu voi lupta în continuare pentru Unirea neamului romnesc”, a declarat primarul de Baimaclia, anatol Doibani.

Cetificatul de Ambasador al Unirii a fost oferit de către Platforma Unionistă Acțiunea 2012 prin președintele George Simion, care susține că are un dialog continuu și deschis cu primarul comunei Baimaclia.

,,Primarul Anatol Doibani merită pe deplin titlul de Ambasador al Unirii. Văd aceste titluri nu ca pe un premiu, ci ca o obligație pentru deținător de a reîntregi neamul nostru prin Unirea pe cale pașnică a României și Republicii Moldova într-un singur stat suveran, în baza dreptului istoric și pentru un viitor prosper. Ambasadorul va depune toate eforturile necesare pentru înfăptuirea dezideratului Unirii”, a declarat liderul unionist, George Simion.

Primăria Baimaclia din raionul Căușeni, prin edilul Anatol Doibani, și Primăria Corbi din județul Argeș, prin edilul Virgil Baciu, au semnat pe 20 martie 2018 prima Declarație de Unire în comun.

Comuna Baimaclia, raionul Căușeni este înfrățită cu localitățile Corbi, Poienarii de Argeș și Valea Iașiului din județul Argeș, România.

Primarii din Republica Moldova – Ambasadorii Unirii Anatol Doibani, primarul comunei Baimaclia, raionul Căușeni a primit titlul de Ambasador al Unirii. Publicată de Semnează pentru Basarabia e România pe Vineri, 4 ianuarie 2019

Comentarii de pe Facebook

comments