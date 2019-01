(VIDEO) ,,Alegem românește!” Unioniștii din Ruseștii Noi s-au mobilizat pentru susținerea candidatului unionist, Anatol Ursu Panico Alina

Unioniștii din Republica Moldova își doresc în viitorul Parlament de la Chișinău candidați onești, care să le reprezinte interesele și care să împărtășească ideea de reîntregire a țării. Astăzi, 5 ianuarie, unioniștii din Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, s-au mobilizat pentru a-l susține pe Anatol Ursu, candidatul unionist care va reprezenta circumscripția uninominală nr. 22 – Ialoveni la alegerile parlamentare. În a doua parte a zilei, candidatul unionist a vizitat localitatea Văsieni, unde a colectat semnături.

În Casa Mare a unionistei Valentina Meșină s-au adunat oameni de bună credință care au semnat pe listele de subscripție în vederea susținerii candidatului unionist, Anatol Ursu.

,,Căldura cu care am fost întâlnit astăzi la Ruseștii Noi și Văsieni m-a încărcat cu energie pentru campania care se apropie. Este o adevărată plăcere să colectez personal semnăturile pentru susținerea candidaturii mele. În spatele fiecărei semnături este un om. Iar partea frumoasă este că fiecare om are o poveste de spus. Nu mă grăbesc să adun semnăturile în 2 zile și să aștept plictisit începerea campaniei. Voi strânge aproximativ 800 de semnături. VREAU să aud 800 de povești. Am întâlnit astăzi oameni frumoși, inimoși și, cel mai important, unioniști. Domnul Nicolae Bolocan, fost deportat din satul Ruseștii Noi, Ialoveni este un exemplu viu”, a declarat candidatul unonist, Anatol Ursu.

Căldura cu care am fost întâlnit astăzi la Ruseștii Noi și Văsieni mi-a alimentat la 120% bateriile pentru campania care se apropie. Este o adevărată plăcere să colectez personal semnăturile pentru susținerea candidaturii mele. În spatele fiecărei semnături este un om. Iar partea frumoasă este că fiecare om are o poveste de spus. Nu mă grăbesc să adun semnăturile în 2 zile și să aștept plictisit începerea campaniei. Voi strânge aproximativ 800 de semnături. VREAU să aud 800 de povești. Am întâlnit astăzi oameni frumoși, inimoși și, cel mai important, unioniști. Domnul Nicolae Bolocan, fost deportat din satul Ruseștii Noi, Ialoveni este un exemplu viu. P.S. Mâine la 12.00 Ne vedem la Sadova. Aștept poveștile dumneavoastră.Suntem Mulți. Suntem Uniți. Suntem Puternici!Zilnic să lucrăm pentru Unire! Publicată de Anatol Ursu pe Sâmbătă, 5 ianuarie 2019

Candidatul unionist, Anatol Ursu va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie pe circumscripția uninominală nr. 22 – Ialoveni, iar pe liste va reprezenta Partidul ,,Democrația Acasă”.

Comentarii de pe Facebook

comments