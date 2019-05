George Simion, mesaj emoționant către cetățenii Rep. Moldova: Vă scriu cum pot și expulzat, mi-e dor de voi și vă sărut Iulia Modiga

Candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion a transmis un mesaj emoționant către moldovenii de peste Prut, în care îi roagă pe aceștia să îl ajute să revină în Republica Moldova.

„Sunt eu, George Simion, băiatul expulzat de mai multe ori din Republica Moldova, ultima oară pentru 5 ani de zile. M-au dat afară mișeii pentru că mă urăsc și vă urăsc și pe voi, și ei urăsc tot neamul nostru. Nu contează. Am găsit până la urmă o formă prin care îi putem învinge. Pe 26 mai sunt alegeri pentru Parlamentul European, candidez ca independent, nu am pe nimeni în spate, nu sunt de la vreun partid, sunt independent, vă am alături doar pe voi! Vă rog, votați-mă duminică, 26 mai, și dați o palmă celor care ne urăsc atât de tare.

Din Țara Mamă vă scriu, dragi frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și expulzat, mi-e dor de voi și vă sărut”, spune liderul unionist într-un clip video postat pe Facebook.

George Simion a anunțat că în Parlamentul European îi va reprezenta și pe cetățenii Republicii Moldova.

