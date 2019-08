Îndemnul lui George Simion pentru partidele unioniste din R. Moldova: Faceți alianță! Zgherea Natalia

George Simion, lider al mișcării România Mare în Europa, și-a exprimat opinia referitor la partidele unioniste din Republica Moldova.

Fostul candidat la alegerile europarlamentare a îndemnat, într-un live pe Facebook, la formarea unei alianțe a formațiunilor politice unioniste de peste Prut. „Mă bazez pe fiecare dintre voi să facem unitate. Au apărut ca ciupercile după ploaie partide unioniste în Republica Moldova. Mie îmi place să cred că au apărut și în urma activității constante pe care o am în ultimii 12 ani, când am scris pentru prima oară „Basarabia pământ românesc” și în ultimii șapte ani, cât am fost președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012. E un lucru bun că apar partide unioniste. Dar e nevoie de mai mult, e nevoie și de o alianță a acestor partide”, a spus Simion.

George Simion a vorbit și despre noul partid unionist de la Chișinău, Partidul Popular Românesc. „A apărut, acum două zile, Partidul Popular Românesc în Chișinău, format din niște oameni pe care îi respect și pe care îi susțin și o să-i susțin întotdeauna. Salut apariția acestui partid, precum salut și apariția altor forțe politice. E nevoie de fiecare dintre noi să se implice”, a precizat acesta.

Apariția Partidului Popular Românesc, care îl are în frunte pe Vlad Țurcanu, a fost anunțată recent. Printre vicepreședinții formațiunii politice se regăsesc liderul Blocului Unității Naționale Ion Leașcenco, istoricul Ion Varta, activistul civic Anatol Ursu, prorectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantermir”, Tatiana Potîng, Oleg Bodrug, fost vicepreședinte al Parlamentului, Valeriu Saharneanu, ex-deputatul Ana Bejan, fost prefect al raionului Soroca.

