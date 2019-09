Niciun careu de început de an școlar fără miliție în școlile românești din regiunea transnistreană Zgherea Natalia

Tacticile de intimidare se repetă an de an pentru profesorii și elevii gimnaziilor din Roghi și Corjova, reprezentanții miliției „informându-i” pe aceștia despre faptul că nu au voie să arboreze drapelul sau să intoneze imnul de stat al Republicii Moldova.

Sub atenta supraveghere a miliției- așa au început anul școlar instituțiile cu predare în limba română din regiunea transnistreană.

„Nici un careu de început de an școlar fără supravegherea miliției pentru profesorii și elevii gimnaziile din Roghi și Corjova, aflate în regiunea transnistreană. Tacticile de intimidare rămân aceleași an de an. Și astăzi, înainte de începerea careului, directorii instituțiilor au fost vizitați de către reprezentanții miliției, care „i-au informat” despre faptul că, nu au voie să arboreze drapelul sau să intoneze imnul de stat. Iar ulterior au părăsit curtea instituției”, se arată într-o postare făcută pe pagina de Facebook „Salvați școlile din Transnistria”.

În 2004 și 2006, părinți, profesori și elevi din localitățile Râbnița, Tighina (Bender) și Grigoriopol din regiunea transnistreană a Republica Moldova s-au plâns la CtEDO pe încălcări ale drepturilor acestora la educaţie, la viaţa privată, precum şi ale dreptului la nediscriminare. Ulterior, în 2012, CtEDO a recunoscut violarea Articolului 2 Protocol 1 – Dreptul le Educaţie în raport cu Federaţia Rusă. În acelaşi timp, Curtea a stabilit că Republica Moldova nu se face vinovată de violarea dreptului la educaţie în cauzele date.

