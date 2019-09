Revoltător! Rușine să vă fie!!! Natalia Zgherea

Anatol Popescu, fondatorul Asociației Național-Culturale „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa, a făcut o postare pe Facebook, exprimându-și revolta referitor la soarta românilor din Ucraina. Acesta a semnalat, încă o dată, cum Ucraina nu respectă principiul reciprocității în relația cu românii de pe teritoriul acestui stat, în vreme ce România găzduiește Consiliul național al cadrelor didactice din învățământul ucrainean din România.

Redăm integral mesajul scris pe Facebook de Anatol Popescu:

„Deci, Fraților, la Constanța se întrunește Consiliul național al cadrelor didactice din învățământul ucrainean din România!!! Participă și ambasadorul Ucrainei, evident. Un semn de normalitate, aș spune, dacă nu ar lipsi și esența relațiilor bilaterale: reciprocitatea…

Că mâine se împlinesc 2 ani de la adoptarea legii educației din Ucraina din 05.09.2017, care prin art.7 restricționează și practic duce în stadiu final ucrainizarea învățământului în limbile minoritare, inclusiv în limba română din regiunile limitrofe Transcarpatia și Cernăuți și („moldovenească” exclusiv) în regiunea Odesa.

Acum 2 ani am fost personal în repetate audiențe la dna Păstârnac, fostă ministru pentru Românii de Pretutindeni, și am insistat să fie înființată o celulă de criză în cadrul MRP, în vederea sprijinului organizatoric pentru întrunirea de urgență a unui congres al cadrelor didactice din învățământul românesc din Ucraina, la Cernăuți. Ba am pregătit de urgență și un proiect de finanțare din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în acest sens. Întrucât cu vreo 2 săptămâni înainte de adoptarea legii închizătoare de școli românești în Ucraina tocmai ministra în funcțiune declarase nu altundeva, dar la Kiev, că-i „satisfăcută” de respectarea drepturilor minorității române din acest stat…, nici în ruptul capului nu a acceptat un sprijin pentru acest demers absolut necesar la acea vreme. Rămâne la fel de actuală problema, nu s-a evaporat, nu a dispărut de la sine!

Am încercat și la Cotroceni, după asta, prin demersuri scrise, să aibă înalții demnitari ce să cugete. M-au asigurat și acolo, că dl Președinte, citez: „taaaacee, și faaace…”. Fără comentarii, dar n-a mai „făcut” nimic după asta, ci doar a continuat să facă ce face de obicei: să tacă.

Au trecut 2 ani. Românii din Ucraina rămân la fel de dezbinați, limba română în școlile noastre este ciopârțită cu una „moldovenească”, profesorimea este practic nevoită să dubleze predarea materiilor și în limba ucraineană, reieșind din „perspectiva” clară, că din 2023 aceasta va fi unica limbă de studiu pentru cele aprox. 25.000 de elevi, care încă mai studiază în clasele românești în Ucraina.

Deci, bani pentru un congres al cadrelor didactice române din Ucraina – nucleul parților Națiunii Române, rămase fără voia lor în URSS / Ucraina nu s-au găsit, și nici nu se caută. Bani pentru „Forumul românilor de pretutindeni”, care începe mâine la București – doldora: vreo 700.000 de lei / 160.000 de dolari, se vehiculează prin media…

Cert este că asta vrea să facă Țara, în conlucrare cu statul Ucrainean: să renunțe la învățământul secular românesc din Maramureșul Istoric, Nordul Bucovinei, ținuturile Herța și Hotin, și Sudul Basarabiei Istorice, și să dea pomană românității muribunde din Ucraina prin burse mult prea întârziate elevilor din ciclul primar, sau – mâine-poimâine ne vor „ferici” cu școlile duminicale în satele neaoșe românești de odinioară și cursurile (gratuite!!!) de limbă română pentru alolingvi, prin intermediul unor Centre de (dez)Informare ale României (!!!), culmea – finanțate din bani publici ai statului român, și puse în grija autorităților și serviciilor ucrainene!!!

Dacă până acum ziceam că avem de învățat/copiat de la Ungaria, cum să-ți aperi conaționalii din vecinătatea imediată și interesele naționale, azi trebuie să recunoaștem, că avem de învățat și de la Ucraina!!!…

„FELICITĂRI” politikiei dâmbovițene!!!

Repet: RUȘINE SĂ VĂ FIE!!!”

Mâine se împlinesc doi ani de la adoptarea legii, care va conduce la dispariția școlilor românești din Ucraina. Potrivit noii Legi a Educației, art. 7, sistemul de educație din Ucraina se va desfășura doar în limba de stat, așa încât noua lege va restricționa puternic învățământul în limbile minorităților, inclusiv cea română.

