„Dosarele Siberiei" a deschis Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău

„Dosarele Siberiei”, spectacolul despre ororile deportărilor și a foametei organizate, în regia lui Petru Hadârcă, a dechis cea de-a cincea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Până pe 29 septembrie, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău vor urca cele mai prestigioase echipe teatrale din România, Republica Moldova și Serbia, relatează Mesager.

Programul festiv mai prevede expoziţii, piese de teatru radiofonice şi recitaluri literar-muzicale în aer liber. Potrivit organizatorilor, ediţia din acest vine şi cu premiere de excepţie.

„Avem la Chişinău în fiecare an un regal teatral, un eveniment care adună toate teatrele de cea mai frumoasă expresie românească, toate teatrele cu mari personalităţi, cu mari realizări. În cadrul Reuniunii Naţionale de anul acesta am încercat să aducem în premieră, să ne extindem un pic, am încercat să aducem şi teatrul naţional, secţia română din Serbia, Vârşeţ, cu o piesă românească”, a declarat Petru Hadârcă, directorul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Teatrele Naţionale Româneşti s-au reunit la Chişinău cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi al Institutului Cultural Român.

„Noi ca finanţatori suntem în situaţia să aducem trupele de teatru, să negociem cu ele şi plecăm întotdeauna de la premiza că aici la Chişinău trebuie să vină la Reuniunea Teatrală cele mai bune companii de teatru din România, cele mai bune piese, cei mai buni regizori, cei mai buni actori”, a precizat Mirel Taloş, preşedinte interimar al Institutului Cultural Român.

Prima Reuniune a Teatrelor de pe ambele maluri ale Prutului a avut loc în 2014 la iniţiativa directorului Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Petru Hadârcă.

