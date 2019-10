România, în topul european al afacerilor conduse de femei Natalia Zgherea

România este reprezentată, zilele acestea, în Croatia, de Elite Business Women, Patronatul IMM-urilor din Constanța și Universitatea „Ovidius”, cu bune practici în construirea unei rețele de femei antreprenor la nivel internațional. Alături de țara noastră, alte 8 țări din Europa din Regiunea Dunării fac parte din Programul de antreprenoriat feminin – Interreg Danube Transnational Programme, se arată într-un comunicat de presă.

Elite Business Women, Clubul de Afaceri pentru femei antreprenor la nivel internațional, se implică activ în dezvoltarea rețelei de antreprenoare în regiunea Dunării și a fost ales ca model și bună practică pentru construirea unei rețele performante de femei antreprenor la nivel internațional, datorită Elite Business Club, clubul femeilor antreprenor, lansat în 2015 la Bucuresti și ulterior, la Constanta, Cluj Napoca, Sibiu, Timisoara, Londra, Lisabona, Roma.

Mai mult decât atât, fondatoarea Elite Business Women, Bianca Tudor, care este și Advisory Board pentru Programul Transnațional Interreg „Women In Business”, va participa la conferința Capitalization event „Fostering Women Entrepreneurship in the Danube Region”, în data de 3 Octombrie, la Varzadin (Croația), prezentând Elite Business Club și rețeta de succes a acestuia, care poate fi replicată în orice economie activă, care susține antreprenoriatul feminin.

Una din patru femei este antreprenor

România are o pătrime femei antreprenor, o rată foarte bună față de alte țări. Mai puţin de 40% dintre acţionarii sau asociaţii firmelor din România sunt femei. La finalul lunii iulie 2019, erau peste 1,4 milioane de asociaţi sau acţionari în cele aproximativ 968.000 de companii din ţara noastră, conform ONRC. Procentul nu este cu mult diferit faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018 şi chiar a lui 2017, precizează sursa citată.

Primul program de finanțare dedicat afacerilor conduse de femei

Conform unui studiu realizat de Mastercard Index of Women Entrepreneurs, cea mai mare provocare a femeilor antreprenor o reprezintă lipsa de finanțare pentru a începe și dezvolta un business. Din acest motiv, Elite Business Women, cel mai mare club de afaceri feminin din România, cu peste 10.000 de membre, a lansat și primul program de finantare dedicat exclusiv femeilor – Elite Business Women Investment Fund. Proiectul este unul autentic şi atipic, având la bază conceptul de „marketing prin afiliere”.

„Din poziția de lider al Elite Business Women, observ cu drag cum se dezvoltă o comunitate de femei antreprenor, în special pe categoria de vârstă 20-35 de ani și trendul este cu siguranță unul pozitiv. În România, avem o pătrime femei antreprenor, o rată foarte bună, față de alte țări, cum este Slovenia de exemplu, unde sunt doar 10% femei antreprenor din totalul companiilor. Cred că România se va dezvoltă frumos în următorii ani, chiar și în contextul politic dificil al zilelor noastre”, a menționat Bianca Tudor, fondatoarea Elite Business Women.

