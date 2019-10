Zilele Filmului Românesc debutează la Chișinău: „Filmele din R. Moldova fac parte din cinematografia românească, fiindcă vorbim de același spațiu cultural” Ana Marchitan

În această seară, la Chișinău, începe cea de-a cincea ediție a Zilelor Filmului Românesc. Astfel, în perioada 10-13 octombrie, nouă lungmetraje şi cinci scurtmetraje vor putea fi vizionate de publicul basarabean.

Evenimentul este organizat de Asociația Cineaștilor Independenți Alternative Cinema din R. Moldova și Casa de producție ROVA FILM din România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Uniunea Cineaştilor din România, Centrul Naţional al Cinematografiei din R. Moldova, și Primăria mun. Chişinău. Festivalul se va desvășura la Chișinău, Călărași, Cahul și Nisporeni, transmite Moldpres.

Anul acesta, ediţia Zilelor Filmului Românesc de la Chişinău începe la Cinematograful „Odeon”, cu proiecţia filmului, „La Gomera” (2019), de Corneliu Porumboiu, prezentat în competiţia Festivalului de la Cannes şi propus de România la Premiile Oscar.

Timp de patru zile, șase din cele mai de succes filme româneşti noi, selectate în marile festivaluri, vor putea fi văzute în premieră în R. Moldova, în prezenţa unor invitaţi speciali.

Programul cuprinde, de asemenea, două titluri clasice dedicate actorului Ilarion Ciobanu şi incluse în secţiunea Retro, un film celebru pentru copii şi o selecţie de scurtmetraje de şcoală ale regizorilor generaţiei Noului Cinema Românesc.

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Victoria Nagy Vajda, secretarul de stat în domeniul culturii a declarat că noi facem parte din cinematografia românească, fiindcă vorbim de același spațiu cultural. „Ne-am dori să facem cât mai multe coproducții și astfel să venim pe arena europeană și cea internațională cu Zilele Filmului Românesc într-un singur format”, a adăugat Victoria Nagy Vajda.

Potrivit oficialului, astfel de proiecte sunt absolut vitale, fiindcă ele nu doar familiarizează publicul cu ultimele producții cinematografice, dar nasc parteneriate, coproducții noi, schimburi de experiență, de opinii, de critici etc.

La rândul său, criticul de film Ionuț Mareș a amintit că Zilele Filmului Românesc continuă şi în 2019 tradiţia de a organiza un focus dedicat unui important cineast. „În acest an, Alexandru Papadopol, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi actori români, va fi omagiat prin proiectarea celor mai recente două filme în care are rolul principal: drama „Arest” (2019), în regia lui Andrei Cohn, şi comedia „Povestea unui pierde-vară” (2018), în regia lui Paul Negoescu. Selectat în acest an la Karlovy Vary, „Arest” (2019) va putea fi văzut în prezenţa regizorului Andrei Cohn”, a mai spus Marius Ionuț.

Cea de-a V-a ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău se va închide duminică seară cu proiecția comediei „Povestea unui pierde-vară”, cu participarea actorului Alexandru Papadopol.

