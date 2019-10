Prima Școală Românească, la un pas de desființare Natalia Zgherea

Muzeul „Prima Școală Românească” din Brașov este un obiectiv turistic de o importanță deosebită pentru istoria poporului român, dar care nu beneficiază de sprijinul autorităților.



Vasile Oltean, de profesie muzeolog, preot și profesor universitar, a declarat că „Prima Școală Românească” a trecut prin momente extrem de dificile de-a lungul timpului, ajungând la un pas de a fi desființat.

„A fost cât pe ce să fie desființat, din cauza imposibilităților financiare. Vin câte două persoane pe aici, muzeul trăiește doar din taxa de intrare a vizitatorilor. În țară au fost zeci de muzee bisericești, dar acum le poți număra pe degete. S-au desființat din cauza imposibilității financiare, în care mercantilismul este floarea vieții”, a subliniat acesta pentru Evenimentul Zilei.

Fără sprijin guvernamental

Vasile Oltean este directorul muzeului, care funcționează doar în baza taxei de acces și a cărților vândute.

„De unde să scot bani? Mi-am donat toate cărțile muzeului și am făcut foarte multe pliante informative, ca să pot strânge bani. Faptul că sunt și preot și profesor universitar, pot spune că mă descurc, iar muzeul merge foarte bine. Doar că funcționează cu 2-3 vizitatori pe zi și toată lumea face coadă la kitsch-urile de la Bran. Toamna și iarna sunt sezoane moarte. Probabil și pentru că nu avem nicio colaborare de natură mercantilistă cu autoritățile (…) Nimeni nu mă sprijină, Dumnezeu cu mila! Am o femeie de serviciu, care e în spital și un paznic. Am avut și un muzeograf, însă a decedat”, a declarat preotul Oltean.

Printre exponatele Muzeului „Prima Școală Românească” se numără toate Bibliile românești, tiparnița diaconului Coresi, manualele Școlii Ardelene, precum și documente extrem de valoroase ale cronicarilor români și străini.

