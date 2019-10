Putin avertizează: „Rusia are armament capabil să neutralizeze rachetele NATO desfășurate în Polonia şi România” Ana Marchitan

„Rusia are armament capabil să neutralizeze orice fel de ameninţare provenită din locurile de desfăşurare a rachetelor NATO, în Polonia şi România”. Declarația aparține lui Vladimir Putin, președintele rus și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat canalelor tv Al Arabiya, Sky News Arabia şi RT în limba arabă, scrie adevărul.ro.

Vladimir Putin a menționat că Rusia va dezvolta arme care pot depăşi orice apărare antirachetă. Potrivit sursei, „nimeni pe lume” nu are deocamdată acest tip de armament. „Vom lucra la astfel de sisteme care vor depăşi cu siguranţă orice apărare antirachetă. Vom face acest lucru, este evident, deoarece sistemele de apărare antirachetă funcţionează împotriva rachetelor balistice care se deplasează pe o traiectorie balistică şi noi nu umai că le-am îmbunătăţit foarte mult, dar am conceput şi o altă armă pe care nimeni nu o are în lume”, a specificat liderul de la Kremlin.

Preşedintele rus a mai adăugat că, în ciuda declaraţiilor privind obiectivele paşnice ale Alianţei Nord-Atlantice, Rusia este îngrijorată de apropierea acestui bloc, deoarece „statutul său prevede sprijin militar pentru membrii NATO”.

„În mod evident, reprezintă o ameninţare pentru noi, deoarece este o încercare a potenţialul nostru nuclear strategic. Este sortită eşecului această încercare, este deja evident”, a insistat Putin.

Liderul de la Kremlin a mai spus că Moscova nu dă vina pe preşedintele american Donald Trump pentru că nu reuşeşte să îmbunătăţească relaţiile dintre SUA şi Rusia, o promisiune făcută de liderul de la Casa Albă în timpul campaniei sale electorale.

„Ştim că, inclusiv în timpul precedentei sale campanii electorale, (n.red -Trump) s-a pronunţat în favoarea unei normalizări (a relaţiilor SUA-Rusia), dar din nefericire acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată„, a declarat Putin posturilor Al Arabiya, Sky News Arabia şi RT Arabic.

„Dar nu avem nicio pretenţie pentru că vedem ce se întâmplă pe scena politică americană”, a adăugat preşedintele rus, potrivit unei transcrieri publicate duminică pe site-ul Kremlinului.

Putin a apreciat că „agenda politică internă” nu-i permite lui Trump să ia măsurile menite să îmbunătăţească substanţial relaţiile bilaterale şi a adăugat că, indiferent de situaţie, Moscova va colabora cu orice administraţie a SUA în măsura în care şi Washingtonul îşi doreşte acest lucru.

