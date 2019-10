Promisiunile lui Dodon legate de statutul juridic al UTA Găgăuzia Ana Marchitan

Igor Dodon, președintele Republicii Moldova se află astăzi într-o vizită de lucru în UTA Găgăuzia, acolo unde a avut deja o întrevedere cu Irina Vlah, bașcanul autonomiei, dar și cu Vladimir Kîssa. Astfel, într-o postare pe Facebook, șeful statului a anunțat că i-a promis Irinei Vlah că la următoarea ședință plenară, Parlamentul ar putea examinat proiectul de lege cu privire la statutul juridic special al UTA Găgăuzia.

„În mod special am examinat acțiunile de pregătire a marcării celor 25 de ani de la adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)”. De asemenea, am discutat despre adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a trei proiecte de lege cu privire la Găgăuzia, care vizează armonizarea legislației republicane și regionale. În context, doamna Vlah a venit cu propunerea de a convoca o ședință a grupului de lucru format din deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Adunării Populare din Găgăuzia. Am informat-o pe doamna Irina Vlah că la următoarea ședință a Parlamentului, fracțiunea parlamentară proprezidențială a Partidului Socialiștilor va lansa inițiativa cu privire la adoptarea pachetului de proiecte de lege respectiv”, a scris Igor Dodon.

De asemenea, șeful statului a mai specificat că la Comrat s-a mai discutat despre „mai multe subiecte cu privire la dezvoltarea autonomiei”.

După Comrat, Dodon intenționează să vizitez satul Cișmichioi din raionul Vulcănești și, în special, grădinița de copii construită cu sprijinul și la inițiativa Președintelui Turkmenistan, Gurbangulî Berdîmuhamedov.

„De asemenea, voi vizita biserica din localitate și mă voi întîlni cu locuitorii satului, după care voi merge în satul Etulia, unde voi vizita grădinița de copii și voi discuta cu localnicii. Pe finalul zilei, voi vizita orașul Vulcănești, care astăzi marchează Hramul orașului. În legătură cu aceasta, voi oferi bisericii din localitate cîteva obiecte de cult și împreună cu locuitorii vom marca Ziua Orașului”, a anunțat Dodon.

