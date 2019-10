România are un nou premier desemnat Ana Marchitan

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, marți, pe Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal (PNL) în funcția de premier al României. Anuțul a fost făcut după ce șeful statului român a participat la o nouă de consultări cu liderii partidelor de opoziție.

„După consultările cu partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări: că se conturează un guvern în jurul PNL. Personal, cred că alegerile anticipate sunt o soluţie, dar nu acum cu Guvernul Dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eşuat este o zi pierdută pentru România. Aşadar am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele PNL, preşedintele celui mai mare partid din Opoziţie, promotorul principal al moţiunii de cenzură. Aşa este democratic corect, aşa se va întâmpla”, a declarat Klaus Iohanis

De asemenea, Ludovic Orban premierul desemnat a menționat că Executivul pe care îl va conduce va da românilor „cinste, competenţă, integritate, dedicare în servirea interesului public şi soluţii la marile probleme” cu care se confruntă ţara.

„Sunt onorat să îmi asum această responsabilitate în numele PNL şi garantez că voi pune toată experienţa, toate cunoştinţele, toată energia de care dispun în slujba servirii interesului public. (…) Vom da românilor ceea ce aşteaptă de la noi şi anume cinste, competenţă, integritate, dedicare în servirea interesului public şi soluţii pentru marile probleme cu care se confruntă România azi”, a afirmat Ludovic Orban, la Cotroceni.

Ludovic Orban s-a născut la data de 25 mai 1963, în mun. Brașov, într-o familie multietnică, tatăl său fiind maghiar, iar mama – româncă. Este fratele mai mic al lui Leonard Orban, fost comisar european pentru multilingvism si fost ministru.

El a absolvit Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității Brașov (1988) și studii politice la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (1993).

În anul 1992 devine membru al PNL – Aripa Tânără (PNL-AT), devenit ulterior PL ’93 și a fost membru în Comitetul Director PL ’93 (1993-1997). Este ales din partea acestui partid în posturile de consilier local în Consiliul Sectorului 3 București (1992-1996) și consilier local în Consiliul Sectorului 1 București (1996-1997), demisionând din ultimul post în anul 1997.

Participă la 4 programe internaționale: „Cunoașterea Sistemului politic și Electoral American”, Program realizat de Agenția de Informații a Statelor Unite (diploma Arkansas Traveler înmânată de către Guvernatorul Statului Arkansas, Bill Clinton) (februarie – aprilie 1992), „Cunoașterea Instituțiilor Politice ale Marii Britanii” (Marea Britanie, octombrie 1994), program de Specializare în Comunicare și Relații Publice, realizat de Institutul Republican Internațional din SUA (ianuarie – februarie 2000) și un program de training pentru lupta anticorupție „Fighting against corruption”, organizat de Fundația Partidului Liber Democrat german și desfășurat la Gumersbach (martie 2002).

În perioada 2007- 2008 a fost ministrul Transporturilor în Guvernul Tăriceanu.

Amintim că art. 103, alin. 2 din Constituţie României stipulează că în termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie să întocmească lista cu membrii Cabinetului şi programul de guvernare şi să le trimită pentru dezbatere Camerei Deputaţilor şi Senatului.

