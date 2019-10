Planul PDM după „căderea în gol”: moțiuni peste moțiuni Natalia Zgherea

Democratul Andrian Candu susține că moțiunea de cenzură înaintată de PD pentru Guvernul Sandu a fost pregătită timp de câteva săptămâni. Potrivit parlamentarului R. Moldova, sub lupa exercițiului se află în special domeniul social și cel economic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ediții speciale la postul public de televiziune. Candu speră că săptămâna viitoare miniștrii din Executiv vor veni la Parlament pentru a răspunde la întrebările legislatorilor, notează agora.md.

„Pregătim moțiunea de vreo două săptămâni. Despre agenda de azi a Parlamentului am aflat ieri la ședința Biroului Permanent. Moțiunea vine pe subiecte economice și sociale. Mai ales pe subiecte economice. Noi am vrut să vorbim cu ministrul economiei în fracțiune, dar a refuzat. Spunea că e plecat din țară, dar îl vedeam la evenimente publice în R. Moldova. Am colectat acțiuni și cifre că în domeniul economic lucrurile nu merg bine. Miza este de a avea un dialog în Parlamentu cu Guvernul, să dezbatem subiectele economice și sociale. Ei trebuie să pregătească un raport și la următoarea ședință, Guvernul trebuie să se prezinte și să se expună asupra argumentelor noastre”, a declarat democratul.

Mai mult, Candu a precizat că formațiunea din care face parte pregătește și alte inițiative asemănătoare, dar nu a oferit prea multe detalii în acest sens:

„Partidul Democrat mai pregăstește câteva moțiuni de cenzură și moțiuni simple, vorbim despre justiție, domeniul agricol”.

De cealaltă parte, deputatul ACUM, Dumitru Alaiba, invitat în cadrul aceleași emisiuni este de părere că scopul moțiunii propuse de democrați a fost de fapt să dilueze importanța concluziilor comisiei de anchetă care a investigat furtul miliardului.

„Pentru a dilua subiectul raportului PD scoate de sub masă o moțiune, pentru ca în acea zi cu raportul Publika și alte canale să aibă ce debita”, a spus Alaiba.

AGORA amintește că fracțiunea Partidului Democrat a depus astăzi la Parlament inițiativa privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Maia Sandu.

„Guvernul ar trebui să aibă un program de guvernare, dar acest guvern nu are program, ci o exprimare de intenție”, a declarat Andrian Candu de la tribuna plenului.

Documentul urmează să fie examinat de secția juridică și să decidă dacă a fost depus conform procedurilor. În cazul unui aviz pozitiv, inițiativa ar urma să fie examinată săptămâna viitoare de Legislativ, în prezența Cabinetului de miniștri și după un raport al șefei Executivului.

