„România. 30 de ani mai târziu”, văzută la Les films de Cannes

30 de ani de când, în tumultul unei revoluții însângerate, s-a strigat „Vom muri și vom fi liberi!”. Trei decenii de la dramatica prăbușire a comunismului în România. Les Films de Cannes à Bucarest propune publicului rememorarea momentului istoric prin ochiul aparatului de filmat și include în program câteva dintre cele mai importante opere ce tratează perioada de final a regimului comunist. „Aici vorbim mai mult decât despre niște filme, vorbim despre ocazia de a ne face un mic bilant. Personal si colectiv”, spune regizorul Cristian Mungiu.

În București filmele vor fi proiectate la Instituto Cervantes, după cum urmează: Albă ca zăpada și cele 7 mineriade (vineri, 18 octombrie, în prezența regizorului Cornel Mihalache), Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (duminică, 20 octombrie, în prezența regizorului Andrei Ujică), Hîrtia va fi albastră (vineri, 25 octombrie în prezența regizorului Radu Muntean și a scenaristului Alex Baciu), iar filmul regretatului Ovidiu Bose Paștină, Timișoara. Decembrie 89 va fi proiectat luni, 21 octombrie la sala Horia Bernea a Cinema Muzeului Țăranului. Intrarea este liberă la toate proiecțiile din secțiune.

O parte din aceste filme va fi proiectată cu intrare liberă și în edițiile locale ale Les Films de Cannes à Timișoara, Iași, Cluj, Brașov și Suceava, de asemenea, în prezența realizatorilor.

DE CRĂCIUN NE-AM LUAT RAȚIA DE LIBERTATE de Cătălina Fernoagă şi Cornel Mihalache

Realizatorii, încă studenţi la momentul respectiv, surprind starea de spirit în zilele imediat următoare Revoluţiei din Decembrie. Filmul a primit o serie de premii şi distincţii: premiul Opera Prima al Uniunii Cineaştilor din România (1990); premiul de debut şi premiul „Vox Juventutis“ al Ministerului Culturii la Costineşti (1990), premiul „Sesterce d’argent“ la Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Nyon, Elveţia (1990); marele premiu la Festivalul Internaţional de scurtmetraj de la Tampere, Finlanda (1991); premiul special al juriului la DaKINO (1991).

VIDEOGRAME DINTR-O REVOLUȚIE de Andrei Ujică și Harun Farocki

Analiză tulburătoare a rolului televiziunii în timpul Revoluției române din 1989. Mesajul e unul: pentru a câștiga puterea politică, trebuie să controlezi televiziunea. „Televiziunea nu numai că a documentat şi reflectat copios evenimentele istorice, dar a şi participat la construirea lor. Farocki şi Ujică invită la meditaţie pe această temă, după cum invită şi la interogarea relaţiei dintre, pe de-o parte, vizibilitatea pe care tehnologiile de înregistrare, redare şi transmitere la distanţă i-o pot conferi unui eveniment şi, pe de altă parte, inteligibilitatea evenimentului respectiv”. Andrei Gorzo – Liternet

Filmul va putea fi văzut, în prezența autorului și la Cinema Victoria din Cluj, în cadrul Les Films de Cannes à Cluj.

TIMIȘOARA, DECEMBRIE 1989 de Ovidiu Bose Paștină

“Copilul teribil de la Studioul Sahia”, Ovidiu Bose Paștină a început să facă filme documentare în 1981. Realizat în 1990, filmul a obţinut Marele Premiu la Festivalul filmului documentar – Dokumentar Neubrandemburg, a fost prezentat în secţiunea Forum a Festivalului de la Berlin şi de la München, a obţinut premiul pentru cel mai bun documentar la Costineşti, a fost selecţionat printre primele 15 documentare ale lumii la Festivalul de la Yamagata (Japonia).

AUTOBIOGRAFIA LUI NICOLAE CEAUȘESCU de Andrei Ujică

„Un tur de forță cinematografic care urmărește ridicarea la putere, domnia și căderea sumbră a dictatorului.” New York Times. Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010) încheie trilogia lui Andrei Ujică dedicată sfârșitului comunismului, începută cu Videogramele unei revoluții și continuată cu Out of the Present.

Andrei Ujică a lucrat 4 ani la acest documentar care explorează imaginea fostului dictator, de la venirea sa la putere până la Revoluție. S-a folosit de materiale aflate în Arhiva Națională de Filme, în arhiva Televiziunii Române și de câteva secvențe filmate cu cameră video pentru amatori, toate înregistrări oficiale, care au totalizat mii de ore, din care regizorul spune că a vizionat în jur de 250. Considerat, la unison, de critica internațională, drept o capodoperă a filmului de montaj, Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu a făcut parte din Selecția Oficială a Festivalului de la Cannes, în 2010.

HÂRTIA VA FI ALBASTRĂ de Radu Muntean

Costi mai are doar trei luni până va termina stagiul militar obligatoriu, însă ajunge în mijlocul evenimentelor derutante din timpul Revoluției române din 1989. Tânărul, care face parte din patrula locotenentului Neagu, decide să se despartă de colegii săi din Miliție și să lupte alături de revoluționari. Câștigător al premiului juriului la Namur și nominalizat pentru Leopardul de Aur la Locarno și pentru marele premiu la Varșovia.

„Acest film captivant de Radu Muntean are ceva din atmosfera peliculelor balcanice. Tema imediată e haosul și, uneori, violența fără sens, ca efect al căderii Uniunii Sovietice. Dar tema mai largă este absurditatea ce se iscă în inima războiului.” Scottsmovies.com

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CELE ȘAPTE MINERIADE, de Cornel Mihalache

Producția TVR intră în culisele celor mai agresive mișcări sociale din istoria contemporană a României: mineriadele. Mineriadele au fost mișcări sociale de scurtă durată, de natură violentă care au bulversat spațiul politic și social românesc. Diferite între ele ca motivații, scopuri, perioadă și mod de desfășurare, ele au ca element comun deplasarea minerilor din Valea Jiului spre capitala României, ca și faptul că, dezinformați și manipulați de fiecare dată de lideri politici sau sindicali cu scopuri situate în sfera spațiului politic, participanții au servit, cu sau fără voie, scopuri diferite de cele mai multe ori de interesele masei de muncitori din care făceau parte.

Filmul va putea fi văzut, în prezența regizorului și în cadrul Les Films de Cannes à Brașov, pe 24 octombrie, și cu ocazia Les Films de Cannes à Suceava, pe 2 noiembrie.

In cadrul secțiunii România. 30 de ani mai târziu la Iași va avea loc o proiectie specială a filmului CHUCK NORRIS VS. COMUNISM de Ilinca Călugăreanu, cu introducerea Irinei margareta Nistor.

CHUCK NORRIS VS. COMUNISM de Ilinca Călugăreanu

În România anilor ’80, mii de filme din Vest s-au strecurat prin Cortina de Fier şi au deschis, celor ce îndrăzneau să se uite, o fereastră spre lumea liberă. Un afacerist de pe piaţa neagră a casetelor VHS şi o traducătoare curajoasă au adus magia filmului oamenilor obişnuiţi, aprinzând scânteia unei revoluţii. Prezent în selecția festivalurilor Sundance 2015 și Hot Docs 2015, „acest documentar stilizat, revigorant de entertaining, explorează rolul puțin cunoscut al filmelor hollywoodiene – și al unei traducătoare inimoase – în clătinarea comunismului din România.” Variety

Filmul va putea fi văzut în cadrul Les Films de Cannes à Iași, pe 19 octombrie, la ora 12:30, la Cinema Ateneu.

Freedom House Romania, partener în cadrul secțiunii „România. 30 de ani mai târizu”, introduce, cu acest prilej, proiectul “Learning from Our Past to Build the Future”, prin care caută să formeze prima generație de bursieri unSettled. Cele 150 de burse pe care le oferă vor acoperi toate cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) ale tinerilor unSettled la festivalul de idei de la Sighetu Marmației ce va avea loc în iulie 2020. Într-un program extrem de complex, desfășurat pe parcursul a 7 zile, studenții vor avea ocazia să interacționeze cu artiști, personalități din mediul cultural, istorici și cercetători. Programul va cuprinde o serie de ateliere artistice, dezbateri, proiecții de film, seri de socializare, vizite de studiu și sesiuni de tip bibliotecă vie cu oameni care au experimentat provocările comunismului.

