Ringo Dămureanu, deputat al Alianței pentru Unirea Românilor și Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din București, au efectuat săptămâna trecută o vizită în Valea Timocului, Serbia.

Cei doi oficiali au aflat mai multe detalii despre mediul în care care trăiesc cei 300.000 de etnici de origine română, numiți local „vlahi” și au vorbit despre o eventuală înfrățire între administrațiile locale sau școli.

„Am fost primiți de primarul Comunei Bulioț (Boljevac), Dr. Neboișa Marianovici și am asistat aici la un extraordinar festival de muzică tradițională cu fanfară, atât cu piese tradiționale românești din zonă, cât și cu muzică sârbească, încheiat cu o savuroasă expoziție culinară. La Bor am vizitat sediul Partidului Neamului Românesc din Serbia, unde am fost primiți de Dr. Predrag Bălașevici, președintele Partidului și de domnul Zavișa Jurj, alias Ion Branzan, Președintele Asociației pentru Cultura Românilor Vlahi „Ariadna Filum”, reprezentanți ai românilor de pe Valea Timocului. În comunitate am mai vizitat o familie deosebită de români la poalele muntelui Artani, iar la Negotin ferma viticolă Cvetkova Gradnja Doo a patriotului Florin Stancu – Cvetko Stankovic. Astfel, cei mai puțin de 400 de kilometri care despart Bucureștiul de Valea Timocului au reprezentat o punte între Țara Mamă și etnicii români din Vestul Serbiei”, a subliniat deputatul Ringo Dămureanu.

Comunitatea de români din Valea Timocului numără aproximativ 300.000 de etnici români și se confruntă cu probleme culturale și identitare semnificative, având nevoie mai mult ca oricând de sprijinul Țării Mamă.