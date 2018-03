Orchestra Română de Tineret, turneu aniversar de 10 ani la Chişinău şi Bălţi Iulia Modiga

Concertele de la Chişinău şi Bălţi ale Orchestrei Române de Tineret dirijate de Cristian Mandeal reprezintă punctele cele mai emoţionante ale turneului prin care orchestra aniversează 10 ani de la înfiinţare. Cele două evenimente vor avea loc pe 20 martie de la ora 18:00, la Sala cu Orgă din Chişinău, şi pe 21 martie de la ora 18:00, la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi, ambele seri fiind organizate cu sprijinul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău.

„Mi se pare mai mult decât legitimă o prezență a Orchestrei Române de Tineret în Republica Moldova în contextul aniversar de 10 de ani. Facem parte din aceeași familie, același spațiu geografic, istoric și cultural și avem aceleași nevoi și năzuințe. Pe de altă parte, am lucrat în aceşti 10 ani cu muzicieni moldoveni şi cred că atragerea unor muzicieni de talent veniţi de aici în mijlocul nostru are un dublu aspect, atât simbolic, cât și concret, prezența acestora aducând un plus de cunoaștere și recunoaștere pentru noi înșine, pentru cine am fost și cine continuăm să fim. Ca întotdeauna, arta practicată în comunitate se constituie în cel mai eficient mijloc de înțelegere între oameni”, a declarat în acest context Cristian Mandeal.

Orchestra Română de Tineret reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

