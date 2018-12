Elevi din România şi Republica Moldova, medalii de argint şi bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori Iulia Modiga

Olimpiada Internațională de Științe pentru juniori 2018 a adus 12 medalii pentru loturile din România şi Republica Moldova. Astfel, elevii din România au obținut cinci medalii de argint și una de bronz, iar cei din Republica Moldova, o medalie de argint și cinci medalii de bronz.

Olimpicii au susținut probe la chimie, fizică și biologie, în cadrul competiției care s-a desfășurat în perioada 2 – 11 decembrie, în orașul Gaborone din Botswana.

Elevii din România care au obținut medalii de argint:

Vlad Oros – elev în clasa a VIII-a la Școala nr. 24 din Timișoara. El este pregătit de profesorii Jeflea Ioana (Fizică), Moraru Angela (Chimie) și Monica Silvester (Biologie), scrie ZiuadeVest.ro. Vlad Oros a mai ocupat locul al doilea la Olimpiada Națională de Lingvistică anul trecut, locul al doilea la Olimpiada Națională de Chimie, și primul loc în clasa a VI-a și a VII-a la Olimpiada Națională de Fizică, notează DeBanat.ro.

Eva Savin – elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București. Eva Savin a participat și anul trecut la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juinori, pe când era elevă la Şcoala Gimnazială Nr. 97 București, și a obținut tot medalie de argint, potrivit edu.ro.

Mara Muntean – elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Decebal” Deva. „Mara Muntean este multiplă olimpică națională la Biologie, Fizică, Chimie, Științele Pământului, Științe pentru Juniori, dar și o decebalistă de nota 10 la învățătură”, relatează Glasul-Hd.ro.

Alexandru Dianu – elev în clasa a IX-a la Liceul Internațional de Informatică din București (ICHB)

Matei Pleșcan – elev în clasa a IX-a la Colegiul Naţional Iaşi, potrivit ZiaruldeIași.ro. Anul trecut, Matei Pleșcan a obținut bronzul la India International Mathematics Competition (IMC India), potrivit aceleiași surse.

Medalia de bronz a fost obținută de:

Radu Herzal – elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, scrie AxaNews.ro, care precizează că s-a pregătit sub îndrumarea profesorilor Nicoleta Predoiu (Chimie), Marin Lici (Fizică) şi Gheorghe Bârlea (Biologie).

Republica Moldova a fost reprezentată în competiţie de șase elevi și trei profesori:

– Adelina Andrei, elevă în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, or. Durlești, mun. Chișinău;

– Vladimir Purice, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, or. Durlești, mun. Chișinău;

– Marius Frija, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, or. Durlești, mun. Chișinău;

– Ștefan Nicov, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bălți;

– Valerian Mocreac, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, or. Durlești, mun. Chișinău;

– Victor Șotropa, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont”, or. Durlești, mun. Chișinău;

– Ion Bulimestru, doctor în chimie, conferențiar universitar, șef departament Chimie, Universitatea de Stat din Moldova;

– Sergiu Cârlig, cercetător științific, Institutul de Fizică Aplicată;

– Anna Moldovan, asistent universitar, Facultatea de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova.

La ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Științe pentru Juniori au participat 255 de elevi din 47 de state, în competiție fiind admiși doar elevii cu vârsta de până la 15 ani.

Comentarii de pe Facebook

comments