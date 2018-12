„De la român, la român, în An Centenar”: Cărți din partea elevilor brăileni pentru copiii din Cahul Iulia Modiga

Peste 3500 de cărți în limba română au fost dăruite de elevi din 50 de școli din municipiul și județul Brăila elevilor din Cahul, în cadrul campaniei „De la român, la român, în An Centenar”, derulate de Inspectoratul Școlar Județean Brăila. Campania este prima activitate organizată în urma acordului de parteneriat Brăila – Cahul, încheiat pe 9 noiembrie între ISJ Brăila şi Direcţia Generală Învăţământ Cahul, Sindicatul Învăţământ „Corneliu Gh. Caranica” Brăila şi Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei Cahul.

„La Cahul am găsit nişte români adevăraţi, nişte români extraordinari. Am văzut cât de iubită este limba română şi de cât de mult lucrează profesorii de acolo ca limba română să fie cunoscută ca limbă maternă de moldoveni. Când am semnat acordul, cei de la Cahul ne-au spus că cea mai stringentă problemă a lor este lipsa cărţilor, aşa că ne-am decis ca prima activitate să fie o campanie de donaţie de cărţi”, a declarat prof. Cătălin Canciu, inspector şcolar general, citat de Obiectiv Vocea Brăilei.

Pachetele de 2-3 cărţi au fost legate cu şnur tricolor şi însoţite de un bilet sau o scrisoare.

„Dragi copii, vă dăruiesc aceste cărţi cu mare plăcere ca să aveţi posibilitatea de a învăţa lucruri noi. Sper să le citiţi cu drag şi să le îndrăgiţi!”, „Dragă prietene, sper să citeşti aceste cărţi şi să te ajute la îmbogăţirea vocabularului şi a imaginaţiei”, „Bucură-te de fiecare clipă! Zâmbeşte, fii fericit! O carte este ca un vis pe care îl împrumuţi de la un prieten. Primeşte în dar aceste cărţi cu urări de «La Mulţi Ani!»“, „Dragă cititorule, să te bucure micul dar oferit şi să ai o lectură plăcută în compania eroilor lui”, „Din inima mea, pentru inima ta”, „Dragul meu coleg, sper să citeşti aceste cărţi şi să ne putem împrieteni pe viitor”, sunt câteva dintre mesajele elevilor din Brăila pentru cahuleni.

