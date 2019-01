Maria Cioica, președinta Asociației ASTRA, Alba Iulia a primit titlul de Ambasador al Unirii Panico Alina

Preşedinta Asociației ASTRA, Despărţământul ,,Eugen Hulea” din Alba Iulia, Maria Cioica a primit titlul de Ambasador al Unirii pentru detovamentul față de cauza națională și pentru implicarea activă în cadrul evenimentelor organizate de mișcarea unionistă. Originară din comuna Lupșa, județul Alba, Maria Cioica a participat de-a lungul anului Centenar la acțiunile-cheie unioniste: Marșul Centenar, lansat pe 1 iulie și Marșul Unirii din 1 decembrie de la Alba Iulia. De Centenar, în capitala Unirii, Maria Cioica, alături de alți unioniști au întâmpinat cu pâine și sare românii veniți la Marșul Unirii de la Alba Iulia – o primire românească, spune unionista.

,,Certificat de Amabasador al Unirii e binevenit și bine meritat pentru toți cei care au luptat pentru reunirea noastră, pentru reîntregirea țării. Eu, în calitate de președintă a Astrei știu că am datoria morală să lupt pentru acest deziderat național, să înfăptuiesc idealul înaintașilor noștri. Visul meu de reunire, să avem România dodoloață, este din copilărie, iar de atunci am scris și am luptat pe linie culturală pentru a înfăptui idealul tuturor românilor”, a declarat Maria Cioica.

Titlul onorific al anului Centenar a fost oferit Mariei Cioca de către liderul unionist, George Simion, care spune că preşedinta Asociației ASTRA, Despărţământul ,,Eugen Hulea” din Alba Iulia a fost un unionist de bază și pe care a putut conta mișcarea unionistă în 2018.

,,Maria Cioica merită pe deplin titlul de Ambasador al Unirii. Văd aceste titluri nu ca pe un premiu, ci ca o obligație pentru deținător de a reîntregi neamul nostru prin Unirea pe cale pașnică a României și Republicii Moldova într-un singur stat suveran, în baza dreptului istoric și pentru un viitor prosper. Ambasadorul va depune toate eforturile necesare pentru înfăptuirea dezideratului Unirii”, a declarat liderul unionist, George Simion.

Maria Cioca, alături de colegii din Asociația ASTRA și frații din Republica moldova a luat parte în 2018 la festivaluri naționale și internaționale. Sub coordonarea președintei Asociației ASTRA, Despărţământul ,,Eugen Hulea” au fost duse ansambluri folclorice din Alba Iulia la evenimente culturale în Republica Moldova, iar înapoi au venit zeci de elevi care și-au petrecut câteva zile din vacanța de vară la o tabără din județul Alba.

Maria Cioica a colectat, singură, în județul Alba peste 600 de semnături în cadrul campaniei ,,1 milion pentru Unire”.

