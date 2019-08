Dan Dungaciu: Premierul Maia Sandu calcă pe minele rusești plantate de președintele Igor Dodon

Pe cale de consecință, guvernul Sandu nu va mai solicita retragerea integrală a trupelor ruse și a armamentului rusesc, conformându-se tezelor din Rezoluția ONU din 13 iunie 2018, „Complete and unconditional withdrawal of foreign military forces from the territory of the Republic of Moldova“ (Retragerea completă şi necondiţională a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova), o Rezoluție un titlu manipulatoriu, nefiind vorba în ea decât de așa numitul Grup Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), nu de toți militarii ruși aflați pe teritoriul R. Moldova – analiza Rezoluției aici.