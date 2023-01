Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României va oferi R. Moldova peste 80 de milioane de lei pentru proiectelor ce țin de consolidara comunității de limbă, cultură și istorie românească, a anunțat secretarul de Stat al Departamentului, Adrian Dupu, în cadrul unui interviu pentru NordNews.

„Am reușit anul acesta să obținem un buget pentru proiecte de aproximativ 80 de milioane de lei. Este cel mai mare buget pe care l-a avut DRRM de când a fost creat. N-a fost niciodată o sumă atât de mare destinată proiectelor în R. Moldova pe misiunea pe care o are DRRM-ul. Ne bucurăm foarte mult pentru deschiderea pe care o are prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, că a înțeles nevoia pe care o avem de a desfășura cât mai multe proiecte care să ducă la consolidarea comunității”, a subliniat acesta.

Oficialul a anunțat că printre prioritățile Departamentului în anul 2023 se numără susținerea Mitropoliei Basarabiei, dar și a sistemului educațional din R. Moldova.

„Prioritățile noastre rămân același – un impact cât mai mare în rândul cetățenilor din R. Moldova. Am avut o întâlnire și cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, încercăm și dorim să susținem în acest an mai multe proiecte ale Mitropoliei Basarabiei. De asemenea, ne vom axa și pe partea de cultură și educație pentru că vedem și nevoia pe care o are sistemul educațional din R. Moldova, dar și deschiderea și așteptarea cetățenilor pentru proiecte culturale. Am desfășurat anul trecut unele proiecte care au avut un impact pe care nu l-am așteptat și pe dorim să le continuăm și în acest an. Mă refer la proiectul Salonului Internațional de Carte „Bookfest”, care a avut cel mai mare succes și prezență în R. Moldova, la festivalul de film documentar Astra Film Festival de la Sibiu, care pentru prima dată a venit la Chișinău și a avut un succes enorm, oamenii ne-au cerut să-l repetăm și în acest an”, a adăugat Dupu.

Totodată, pentru a combate dezinformarea și propaganda, instituția va sprijini și în acest an instituțiile media independente din R. Moldova.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României sprijină cetățenii din R. Moldova prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal.