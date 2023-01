Albumul „Meleaguri românești văzute de artiștii din Apus, sec. XV- XIX”, semnat de istoricul Robert Denndorf, a fost lansat în prezența mai multor istorici de la Chișinău. Cartea conține peste o mie de documente și ar putea fi considerat un ghid practic pentru cercetări istorice, potrivit Radio Chișinău.

Albumul include 1 149 de imagini cu litografii, gravuri, hărți, stampe, imagini cu cetăți, bătălii, diverse ilustrații cu caracter etnografic, scene din viața cotidiană. O mare parte din aceste lucrări aparțin colecționarului Robert Denndorf, care urmează să fie donate Muzeului Național de Istorie al Moldovei.

„Ajungând la o vârstă când financiar îmi puteam permite mai multe, din dorul de țară, pentru că am plecat din România, am emigrat în timpul Cortinei de Fier și nu știam când va cădea Ceaușescu, și nu știam dacă mă voi întoarce vreodată, din dor de țară, am început să cumpăr din toată lumea gravuri. Când veneam de la serviciu și vedeam că pereții apartamentului meu, de sus până jos, erau plini de gravurile domnitorilor români și faptele de vitejie ale ostașilor români, stăteam culcat pe canapea și aveam impresia că în orice colț al camerei domnitorii mă urmăresc, că mă privesc”, spune Robert Denndorf.

Cu peste o mie de documente cu fișe de trimitere la surse, Robert Denndorf oferă cercetătorilor în istorie un adevărat catalog de documente ce atestă acele urme ale meleagurilor românești văzute de artiștii din apus în perioada secolelor XV-XIX.

„Toată Moldova este prezentă în acest album, după cum și toate provinciile românești. Toate zonele istorice sunt integrate în paginile acestui album: Transilvania, Țara Românească, Muntenia, Bucovina, toate sunt prezente aici. Și ceea ce se degajă limpede din analiza acestui album este că moldoveanul, bucovineanul, transilvăneanul, toți aparțin de aceeași familie românească”, a subliniat directorul Institutului de Istorie a Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Cojocaru.

Cartea va putea fi găsită în librăriile de pe ambele maluri ale Prutului.