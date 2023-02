Rusia a pregătit un plan pentru preluarea controlului politic asupra Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi de Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a explicat, în cadrul unei intervenții în plenul Consiliului European, că i-a prezentat președintelui Maia Sandu documente secrete, obținute de spionajul ucrainean, care ar demonstra intenția Rusiei de a distruge Republica Moldova.

„Am vorbit cu președintele R. Moldova, doamna Sandu, și am informat-o ce a reușit să afle spionajul nostru. Este un plan rusesc de a distruge situația politică în R. Moldova. Un document rusesc care arată cine, când și cum vrea să distrugă R. Moldova, cine vrea să schimbe ordinea democratică și să instituie control asupra acestui stat. Am preîntâmpinat despre aceste riscuri R. Moldova, pentru a o apăra. Fiecare dintre voi ar fi făcut așa. Nu știm dacă la Moscova a fost dat ordin să fie aplicat acest plan contra R. Moldova, dar am văzut că vor să încerce. Au încercat asta contra Ucrainei, contra altor state din Europa”, a declarat Zelenski, citat de presa de la Chișinău.

Menționăm că semnalul de alarmă dat de președintele Ucrainei vine la o săptămână după ce Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a lansat mai multe amenințări la adresa Republicii Moldova, insinuând că acest stat ar putea deveni „următoarea Ucraină”.