Potrivit expertului, Rusia accelerează frontul acțiunilor sub steag fals și al dezinformării, încercând să distragă atenția de la faptul că nu îi merge contra-ofensiva.

El a mai remarcat că Vladimir Putin a dat armatei ruse un răgaz de două luni, până pe 31 martie, pentru a recuceri 15.000 de kilometri pătrați din această regiune pe care și-o dorește, vorbim de partea din Donbas pe care nu o controlează.

„În urma remobilizării și a contraofensivei rusești declanșată la începutul anului nu a fost cucerit decât 3% din teritoriu”, a spus analistul francez.

În acest context, expertul a atenționat că președintele rus are nevoie să devieze atenția către ceva ce-ar putea realiza.

„Destabilizarea Republicii Moldova ar putea fi un astfel de eveniment. Dar Putin mai are o realitate care înseamnă următorul lucru: pentru a negocia și dacă Rusia vrea să negocieze, are nevoie de ceva să negocieze. Am putea să ne gândim că destabilizarea Republicii Moldova și instalarea unui regim marionetă la Chișinău ar putea deveni obiectul unei negocieri cu partenerii occidentali”, a conchis Emmanuel Dupuy.