Consiliul Audiovizualului din R. Moldova a primit o donație de echipament tehnic în valoare circa 3 milioane de lei pentru monitorizarea posturilor de radio și televiziune. Donația a fost făcută de Uniunea Europeană, în contextul în care R. Moldova a obținut statutul de candidat UE.

„Susținem presa independentă, acordându-le finanțare suplimentară care îi ajută să treacă peste această perioadă dificilă atunci când le-au scăzut veniturile, fapt care a fost cauzat de războiul din Ucraina. De asemenea, sprijinim educația media a cetățenilor din R. Moldova prin intermediul ONG-urilor”, a subliniat ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Majeiks.

Donația constă în 45 de calculatoare, 16 laptopuri, monitoare, soft-uri, în valoare de peste 125 mii euro, a precizat președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu Eșanu. Aceasta a subliniat că activitatea Consiliului Audiovizualului a fost afectată de mai multe ori din lipsă de echipament performant.

„Când am venit la CA nu aveam deloc capacități de a stoca, de a capta imagini. Practic trebuia să cerem de la furnizori. Am avut situații, în care furnizorii au refuzat să ne dea înregistrările, nu am putut pur și simplu să ne facem munca de monitorizare, și a trebuit să luăm act de petiție sau să constatăm că suntem în incapacitate de a ne face munca. Iată un exemplu foarte practic, acuma având această capacitate de a capta, noi putem să facem controale din oficiu”, a adăugat aceasta.

Potrivit legislației Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului este „garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale” și al drepturilor consumatorului de programe de radio și televiziune.