O expoziție inedită de fotografie a fost inaugurată recent la Chișinău. Este vorba despre „The the other side of the continent”, rezultatul muncii unei olandeze și a unui basarabean care au reușit să surprindă viața de zi cu zi a cetățenilor din ambele state.

Ce este inedit este că fotografa din Olanda Annelies Verhelst a surprins rutina basarabenilor, iar basarabeanul Mikhail Kalarashan viața de zi cu zi a olandezilor. Din această cooperare au rezultat 26 de fotografii care pot fi văzute până pe data de 2 aprilie, în pavilionul mic de la Mediacor, Chișinău.

De asemenea, cei interesați de asemănările și deosebirile dintre cetățenii celor două state pot merge gratuit de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00, la centrul de producții și tehnologii pentru industriile Film, Gaming și New Media din cadrul USM, Mediacor, pe str. Alexei Mateevici 60 (intararea de pe str. Pușkin).

Expoziția de fotografie „On the other side of the continent” este dedicată celor 30 de ani de relații diplomatice dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos, realizată cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Moldova, în parteneriat cu Piko Creative și Mediacor.